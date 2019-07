Inter | primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan | Conte li esclude dalle

Inter - Gagliardini commenta il primo giorno di lavoro : “abbiamo iniziato davvero forte - c’è voglia di lavorare” : Il centrocampista nerazzurro ha parlato al termine del primo giorno di allenamento, esprimendo le proprie sensazioni Il raduno di Lugano è cominciato in maniera positiva per Roberto Gagliardini, Intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prima giornata di lavoro agli ordini di Antonio Conte. Lapresse Ottime sensazioni e tanta voglia di faticare per il centrocampista nerazzurro, felice di aver trovato un nuovo allenatore e nuovi ...

Gardaland annuncia l’apertura del primo LEGOLAND® Water Park d’Europa : un parco acquatico Interamente a tema : “Il primo LEGOLAND® Water Park in Europa sorgerà all’interno di Gardaland e sarà anche il primo al mondo costruito all’interno di un parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND”, lo ha reso noto oggi Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. Fondata nel 1932 in Danimarca, la parola LEGO prende il nome da una combinazione delle prime due lettere delle parole Danesi “LEg GOdt”, che significano “Gioca bene”. A distanza di quasi 90 anni dalla sua nascita, ...

Al team dell’Olanda il primo posto al concorso Internazionale Fly Your Ideas di Airbus : La giuria di esperti accademici e del settore aerospaziale provenienti da Airbus e dalla International Space University di Strasburgo ha proclamato il team “Zero” Heroes, composto da studenti provenienti dalla Delft University of Technology (Olanda), vincitore della sesta edizione del concorso internazionale Fly Your Ideas. Il progetto presentato – un sistema di sensori senza batteria e wireless per gli aeromobili controllabile da remoto ...

La vuoi una ferita anche tu? Katia Follesa e il primo video dopo l’Intervento al cuore : Katia Follesa, la simpatica comica nota per “Zelig”, “Buona la prima!” e per la conduzione di “Bake Off” è stata costretta a sottoporsi a un piccolo intervento al cuore. Da molti anni alle prese con problemi cardiaci, qualche giorno fa aveva già pubblicato una foto che la mostrava ricoverata nel Gruppo Ospedaliero San Donato. Ora, sul suo Instagram è apparso il primo video post operazione, che la vede accanto al compagno Angelo Pisani. ...

Katia Follesa nel primo video dopo l’Intervento al cuore - con lei il compagno Angelo Pisani : La comica e conduttrice pubblica il primo video dopo il piccolo intervento di "manutenzione" reso necessario dalla patologia cardiaca di cui ha scoperto di soffrire anni fa. Accanto a lei c'è il compagno Angelo Pisani (del duo Pali e Dispari), da cui la Follesa ha avuto la figlia Agata. "Il mio cuore ogni tanto richiede coccole!", spiegava la Follesa dall'ospedale dopo il ricovero, ringraziando i medici che si sono occupati di lei. --Era il ...

Dipendenza da Internet e social - nasce il primo servizio di disintossicazione in Italia. Ecco tutte le malattie e i rimedi : Si chiama “Digital life coaching” ed è il primo servizio in Italia di disintossicazione da computer e smartphone. L’obiettivo è uno solo: imparare a gestire correttamente la tecnologia. Le malattie da Rete sono ormai tra le più svariate: sindrome da iperconnessione; no mobile fobia (paura di rimanere senza connessione mobile), Fomo (“fear of missing out”, cioè di essere tagliati fuori dalle reti social), vamping (stare tutta la notte in chat), ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...

Salvini : "Italia primo e più credibile<br> Interlocutore Usa in Europa" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è oggi in visita a Washington, dove ha incontrato il Segretario di Stato Mike Pompeo e in un punto stampa ha parlato con i giornalisti dicendo:"L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea"Poi, per quanto riguarda la politica estera, ha detto di condividere le posizioni dell'amministrazione Trump, con cui ha "visioni e soluzioni comuni" sia per ...

Delia. Al via lunedì il primo Intervento di derattizzazione e disinfestazione : Al via lunedì 17 giugno il primo di tre interventi di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e delle periferie.

Dopo circa 20 anni - è stata scoperta una mossa segreta all'Interno del primo Shenmue : Sono ormai passati 20 anni, tuttavia sembra che il primo Shenmue abbia ancora qualcosa da dire, come dimostra la recente scoperta di una delle mosse segrete all'interno del gioco.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la mossa è stata scovata analizzando i codici del gioco ed è soprannominata Shin Shōryūken, si tratta di un riferimento ad una delle mosse iconiche di Street Fighter ma è stata eliminata dal gioco base su richiesta ...

Thalia - il primo Intervento è andato bene : ginocchio ricostruito in 9 ore : La bimba nata con una emimelia tibiale alla gamba sinistra è stata sottoposta alla prima operazione chirurgica in una...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...