Inter | ecco il colpo Barella | affondo decisivo con il Cagliari | beffata la Roma Le cifre

Inter - Antonio Conte si presenta : ecco come sarà la sua squadra : «Io non mi pongo limiti». È questo il mantra che ha accompagnato la carriera da calciatore (prima) e da tecnico (poi), di Antonio Conte. Un pensiero che ha voluto ribadire, con forza, anche nella sua prima conferenza da allenatore dell' Inter. Una tenacia, una voglia e uno spirito combattivo che ha

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Conferenza Conte - ecco la nuova Inter : “Non mi pongo limiti” : Conferenza Conte, ecco la nuova Inter: “Non mi pongo limiti” Si è svolta la tanto attesa Conferenza stampa ufficiale di Antonio Conte, congiuntamente a Beppe Marotta. Si è presentata la nuova stagione dell’Inter, in partenza per Lugano dove svolgerà un breve ritiro prima di partire per disputare l’International Champions Cup. Si è fatto il punto su tanti argomenti e il nuovo tecnico ha ribadito la voglia di vincere con ...

Inter - addio a Icardi e Nainggolan : ecco il piano per venderli : Era tutto fissato per oggi: ore 15.30, prima conferenza stampa di Antonio Conte da allenatore dell' Inter alla presenza di Beppe Marotta. Ma le rivoluzioni non hanno tempo da perdere e l' amministratore delegato nerazzurro ha deciso di bruciare le tappe con un' Intervista a Sky. Il dirigente non riv

Inter - senti Stankovic : “chi discute Conte vuole solo far casino. Icardi e Nainggolan? Ecco cosa penso” : L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro e dell’arrivo di Conte, soffermandosi anche su Nainggolan e Icardi In casa Inter le aspettative sono alte. L’arrivo di Antonio Conte lo conferma, così come il mercato in entrata finora svolto da Marotta e Ausilio, riusciti a mettere le mani su Sensi. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Movimenti positivi per Dejan Stankovic che, Intervenuto ai microfoni ...

Calciomercato Inter – Confronto con il Manchester United per Lukaku : ecco i margini della trattativa : L’Inter pronta ad incontrare il Manchester United per dare un’accelerata all’affare Lukaku: differenza di 15 milioni fra le parti Nei prossimi giorni Inter e Manchester United si siederanno allo stesso tavolo per discutere dell’affare Romelu Lukaku. I nerazzurri sono convinti di voler portare il bomber belga a Milano, e i Red Devils non sembrano opporsi ad una sua cessione, a patto che vengano rispettate le richieste economiche fatte dalla ...

Kiss Kiss Napoli : “Sfida a 3 per Hysaj - ecco le squadre più Interessate” : Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ci sarebbe una sfida per Elseid Hysaj ma il Napoli attende che arrivi l’offerta giusta che soddisfi le proprie richieste e quelle dell’albanese. Al momento a dare la caccia all’ex Empoli sarebbero Roma, Milan ed Atletico Madrid. Sembra chiaro che se arrivasse una chiamata da Sarri il giocatore non avrebbe dubbi. Leggi anche : Radio Marte – Il Napoli cerca una punta centrale: ADL ha ...

Io e Te - Pierlugi Diaco si commuove durante un’Intervista : ecco cosa è accaduto : Pierluigi Diaco si commuove. Il conduttore di Io e te, programma del primo pomeriggio di RaiUno, non ha retto l’emozione di intervistare Isabella Sabani, sorella di Gigi, scomparso nel 2007. Diaco e Sabani erano molto amici e proprio quanto il giornalista stava ricordando di alcune cene insieme sono arrivate le lacrime. Diaco a continuato l’intervista nonostante la visibile emozione. La sorella di Sabani ha avuto modo di ringraziare ...

Formula 1 – Dall’Interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Scienza - ecco “RUBI” : un “motore a vapore” per la Stazione Spaziale Internazionale : La prossima missione di rifornimento (CRS-18) che verrà lanciata da Cape Canaveral, in Florida, invierà uno speciale “motore a vapore” sulla Stazione Spaziale Internazionale (International Space Station – ISS). RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation), un esperimento di meccanica dei fluidi progettato e realizzato da Airbus per l’Agenzia Spaziale europea (ESA), studia i principi fondamentali dell’ebollizione dei ...

Csm - ecco le Intercettazioni che inguaiano il procuratore generale Riccardo Fuzio : Fuzio, procuratore generale della Cassazione, parla con Palamara: sul nuovo capo della procura di Roma «bisogna lavorare sui numeri». Il giudice svela all'amico indagato le notizie sull’inchiesta di Perugia: «Ci stanno le cose con Adele…e il viaggio a Dubai…se favorivi Longo, ti arrestavano» Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Esclusivo: Lotti, l’Eni e il dossier segreto " Csm, tutte ...