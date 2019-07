Insulti razzisti e botte a un uomo del Gambia Arrestati due italiani vicini all' estrema

Maltrattamenti e Insulti razzisti contro bimbi dell'asilo! ?tre maestre indagate : Tre le insegnanti di Reggio Emilia chiamate a rispondere del reato di Maltrattamenti aggravati ai danni dei bambini. In un caso anche un piccolo sbattuto a terra con la forza. Strattoni e spinte e insulti razzisti. È questo quanto accaduto ai bimbi di una scuola materna di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. I piccoli afferrati per un braccio e alzati con forza. Dalle immagini choc riprese dalle telecamere di sorveglianza si ...

Muore in circostanze misteriose paladina dei diritti umani che urlò Insulti razzisti : Aurora Vigne Il corpo di un avvocato per i diritti umani ritrovato in circostanze misteriose in Inghilterra. La donna era stata condannata mesi fa per insulti razzisti ed era appena uscita dal carcere Un cadavere di una donna ai pedi di una scogliera di Beachy Head, nel sud-est della Gran Bretagna. Ma l'identità di questo corpo ritrovato in circostanze misteriose è stata rivelata solo in questi ultimi giorni. Si tratta di Simone ...

Ritrovata morta la paladina dei diritti umani che urlò Insulti razzisti : è giallo : Il corpo di una donna è stato trovato senza vita il primo giugno ai piedi delle scogliere di Beachy Head, nell’East Sussex, contea nella sud-est della Gran Bretagna. A un mese di distanza dal ritrovamento, la polizia ha reso nota la sua identità: si tratta di Simone Burns, avvocato inglese per i diritti umani. Ad aprile era stata condannata a sei mesi di carcere per aver rivolto insulti razzisti ed aver sputato contro i ...

Insulti razzisti su una donna araba incinta : lei ha un malore sul tram : E' accaduto a Torino, a bordo del tram numero 4, dove una donna incinta è stata insultata da un uomo che aveva accidentalmente urtato.Continua a leggere

Calcio femminile : Sara Gama vittima di Insulti razzisti sui social. Un caso che fa riflettere : La Nazionale Italiana di Calcio femminile ieri ha scritto una pagina di storia. Dopo venti anni di assenza, le azzurre hanno fatto ritorno nell’élite iridata di questo sport e il successo 2-1 contro le n.6 del mondo dell’Australia ha in sé tanti significati: aver sconfitto giocatrici di alto profilo e soprattutto aver messo a tacere alcune critiche pregiudizievoli sul darsi in campo delle donne del “Pallone”. Sfortuna ...

Bologna - cameriere ghanese accusa 5 militari di aggressione e Insulti razzisti : “Spesso mi hanno rivolto insulti razzisti, ma mai nessuno si era comportato come questi cinque”. Così commenta la sua brutta avventura Il cameriere ghanese di 29 anni, che ha raccontato di essere stato prima offeso e poi aggredito da un gruppo di militari nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due. L’uomo, dipendente a tempo determinato di una pizzeria a due passi dalla stazione di Bologna, non ha ancora denunciato i suoi presunti ...

Bologna - cameriere accusa : aggressione e Insulti razzisti da 5 soldati : Bologna, cameriere accusa: aggressione e insulti razzisti da 5 soldati L’episodio in un bar vicino alla stazione. Il 29enne, di origine ghanese e in Italia da 15 anni, ferito leggermente. Ha detto di aver invitato i soldati a “comportarsi bene” perché erano ubriachi e molesti. Avrebbero reagito lanciandogli una sedia e spaccando il ...

Cameriere denuncia Insulti razzisti : 16.50 Un Cameriere di 29 anni, ghanese,ha denunciato di essere stato aggredito e offeso con insulti razzisti da cinque militari fuori servizio, a Bologna. E' intervenuta la polizia che ha identificato i presenti. Nesuno risulta denunciato,ma sono in corso accertamenti. Il giovane,Cameriere in un bar-pizzeria davanti alla stazione, li aveva richiamati perché ubriachi e molesti. Dai militari sono partiti gli insulti, poi c'è stata una ...

Aggressione in pizzeria - coinvolti militari fuori servizio : "Insulti razzisti verso un cameriere" : Un lavoratore di origini straniere di una pizzeria notturna colpito da un membro del gruppo. I fatti a Bologna

Cameriere ghanese aggredito e offeso con Insulti razzisti da 5 militari dell'Esercito : Un 29enne ghanese, Cameriere in un bar pizzeria davanti alla stazione di Bologna, ha raccontato di essere stato aggredito e offeso con insulti razzisti da cinque militari dell’Esercito, fuori servizio. La Polizia è intervenuta e ha identificato i presenti. Nessuno risulta denunciato ma accertamenti sono in corso. Il 29enne li aveva rimproverati perché ubriachi e molesti. ‘Negro di m..., vieni qua che ti spacco una ...

Agrigento - Insulti razzisti dell'arbitro contro un calciatore del Gambia. Indaga la Digos : L'episodio durante la finale regionale tra la squadra palermitana Parmonval - Mondello e Camaro Messina. Se i fatti saranno accertati, il direttore di gara rischia il Daspo e una denuncia

Adidas - James Harden testimonial : la pagina FB italiana si riempie d'Insulti razzisti : James Harden, stella della Nba, e Adidas si sono ritrovati, loro malgrado, protagonisti di un'incredibile storia di razzismo. Il noto brand tedesco, per celebrare 70 anni di successi, ha scelto come testimonial la guardia degli Houston Rockets. Il post pubblicato su Facebook, però, in Italia, ha collezionato insulti ed offese xenofobe. Il caso è stato segnalato dalla pagina social "La Giornata Tipo" che ha denunciato: "Ecco la reazione social ...

Gli Insulti razzisti degli italiani al campione della NBA : Le critiche James Harden le ha sempre ricevute. Anche dagli appassionati di basket italiani. Il suo modo di stare sul parquet, la capacità di influenzare il gioco della sua squadra, gli Houston Rockets, la volontà continua di accentrare su di sè i destini di ogni partita, di ogni possesso decisivo, di ogni soluzione offensiva. Ma insulti razzisti come quelli che sono comparsi ieri sulle piattaforme social esulano da ogni contesto, e forma ...

Insulti razzisti per James Harden testimonial Adidas : “chi ti ha fatto uscire dalla gabbia?” [FOTO] : James Harden, cestista degli Houston Rockets, riempito di Insulti (di utenti italiani) a corredo dell’ultima pubblicità Adidas Il razzismo è uno degli aspetti più beceri della nostra povera umanità, costretta a lottare contro l’ignoranza imperante. Quanto accaduto oggi è solo una piccola goccia di un oceano ricco di vergognose atrocità. A denunciare l’accaduto sono stati i ragazzi de “La giornata tipo”, una ...