Instagram | due nuovi strumenti contro il cyberbullismo

laragnatelanews

(Di martedì 9 luglio 2019) Complice anche la diffusione dei dispositivi mobili, smartphone in particolare, il numero di persone che naviga sul web è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. E quando si parla di comunicazione, i social network continuano ad essere le piattaforme più frequentate per condividere contenuti personali e momenti della propria vita attraverso foto e video. Ma le conseguenze, anche negative, non mancano di certo ed è proprio attraverso le principali piattaforme di comunicazione che sempre più spesso si assiste alla diffusione di messaggi di odio e violenza. E’ in questo contesto che il fenomeno delè esploso in maniera preoccupante sul web, coinvolgendo utenti sempre più giovani, e generando conseguenze che possono sfociare in eventi drammatici.è tra le piattaforme social che da tempo ha scelto di contrastare questo fenomeno, attraverso ...

SkyTG24 : #Instagram, due nuove funzioni contro il cyberbullismo - Corriere : Il 7 luglio 1881 il Giornale per i bambini, supplemento del giovedì del quotidiano fiorentino Fanfulla, pubblicò i… - anticataverna : I colori dei sapore abruzzesi La facilità e la difficoltà sono due caratteristiche di questo tagliere. E facile ta… -