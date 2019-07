Incidente in moto per Malika Ayane | le condizioni della cantante

caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019)inper, da poco approdata al talent Sky ”X-Factor”, dove vestirà i panni di giudice insieme a Samuel dei Subsonica, il trapper Sferaebbasta e la veterana Mara Maionchi. La nuova giudice di X Factor, domenica 14 luglio in concerto ad Arzachena (Sardegna) per l’evento ”Festa in famiglia” organizzato dal Comune, è stata protagonista di una caduta dalla suamentre stava viaggiando verso la Corsica per alcuni giorni di vacanza. Una rotonda presa male, ha confessato lasul suo account Instagram, ammettendo anche di avere qualche colpa nell’: “La genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?“, ha detto laspiegando di essere caduta dallae aver riportato una brutta contusione al ginocchio destro. Nei giorni scorsi la popolareaveva condiviso con i suoi ...

