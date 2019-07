Incendio in azienda di rifiuti speciali a Settimo Milanese | allarme per la colonna di fumo

Vicenza - Incendio in azienda di vernici : il livello di benzene è alle stelle : Questa mattina il Comune di Vicenza ha revocato l’obbligo di tenere le finestre delle case chiuse e di non sostare all’aperto a seguito dell’incendio sviluppatosi ieri in un’azienda di vernici di Brendola. La decisione è stata presa dopo le indicazioni fornite da Arpav, per quanto riguarda il territorio del Comune di Vicenza. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco, che hanno lavorato anche nella notte, per spegnere ...

Enorme Incendio a Brendola - brucia azienda di vernici : colonna di fumo altissima - panico a Vicenza [FOTO] : Giornata di paura oggi, in provincia di Vicenza, per un devastante incendio scoppiato verso le ore 13.00 in un’azienda a Brendola, la “Isello vernici”, situata in una zona produttiva artigianale a ridosso dell’autostrada A4 Brescia-Padova. All’improvviso, dall’azienda si sono sprigionate le fiamme, alte fino a 20 metri, con una grande colonna di fumo nero e denso, visibile a decine di chilometri di distanza, ...

Vicenza : Vigili del fuoco - sotto controllo Incendio azienda vernici Brendola/Rpt : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - Da poco prima le 13, un devastante incendio sta interessando un’azienda di vernici di via Orna a Brendola (Vi). Il violento rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la SP500 e l’autostrada A4. Al momen

Vicenza : Vigili del fuoco - sotto controllo Incendio azienda vernici Breganze : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - Da poco prima le 13, un devastante incendio sta interessando un’azienda di vernici di via Orna a Brendola (Vi). Il violento rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la SP500 e l’autostrada A4. Al momen

Incendio in azienda di vernici a Vicenza - vigili del fuoco tentano di domare le fiamme : L'intervento dei vigili del fuoco a Brendola (VI) per l'Incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest / fonte vigili del fuoco Agenzia Vista Incendio vigili del fuoco ? Luoghi: Vicenza ...

Brendiola - Incendio in azienda di vernici : colonna di fumo nero. Rilievi di tossicità sull'aria - chiusa l'A4 : Paura e apprensione a Brendola, dove attorno alle 12.30 di oggi, all'interno di una nota azienda, la Isello vernici, situata in via Orna, nella zona artigianale, si è sprigionato...

Vicenza : assessore Bottacin su Incendio azienda vernici - 'A4 chiusa per pericolo fumo' : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - “Si tratta di un incendio importante. Poco fa è stato necessario chiudere l’Autostrada A4 nel tratto con il quale confina l’azienda a causa del denso fumo. Con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine stanno intervenendo i nostri volontari della Protezione Civile. L’Ar

Incendio di vaste proporzioni in un'azienda di vernici vicino a Vicenza : Un Incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata in un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza. Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno operando per evitare che le fiamme, alte fino a 20 metri, si estendano ad altri fabbricati.L’azienda si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio. Dal rogo si alzano enormi volute di fumo nero, visibili da ...

Vicenza - vasto Incendio in un'azienda di vernici : fiamme alte fino a 20 metri | Guarda : Lo stabilimento di Brendola si trova a lato dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Dal rogo si sono alzate enormi colonne di fumo

Incendio in un'azienda di vernici : allarme inquinamento : Giorgia Baroncini Il rogo è stato proceduto da diverse esplosioni. Al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpav. Chiuso casello di Montecchio Maggiore sulla A4 Un vasto Incendio sta devastando un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, alta sino a 25-30 metri, visibile anche a decine di chilometri. Secondo alcuni testimoni, il rogo è ...

Vicenza : Incendio in azienda vernici a Brendola - fumo nero si vede a km di distanza : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - Un vasto incendio sta devastando un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Per motivi precauzionali sono state chiude le strade che entrano in paese dal casello dell'autostrada di Montecchio Maggiore. Il fuoco sta lambendo anche l'autostrada l'A4, con

Vicenza - vasto Incendio in azienda di vernici : colonna di fumo nero visibile a km di distanza : Un vasto incendio sta devastando un’azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Per motivi precauzionali sono state chiude le strade che entrano in paese dal casello dell’autostrada di Montecchio Maggiore. Il fuoco sta lambendo anche l’autostrada l’A4, con il fumo nero che si vede a chilometri di distanza. Mentre il sindaco di Brendola ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di ...

Brendiola - Incendio in azienda di vernici : colonna di fumo forse tossico - chiusa l'A4 : Paura e apprensione a Brendola, dove attorno alle 12.30 di oggi, all'interno di una nota azienda, la Isello vernici, situata in via Orna, nella zona artigianale, si è sprigionato...

Vicenza - enorme Incendio in un’azienda di Brendola - fumo invade l’autostrada : L'enorme rogo in una fabbrica di Vernici a Brendola, nel Vicentino, ha sprigionato una enorme nuvola di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza che ha invaso anche le corsie dell'autostrada.Continua a leggere