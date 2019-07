Incendi in Sicilia | roghi nel Catanese | al lavoro 3 Canadair

Incendi in Sicilia : case minacciate dalle fiamme nel Catanese nella notte : Dopo ore di lavoro è stato domato nella notte l’Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Vampolieri, zona collinare di Aci Castello. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord. Sono state evacuate in via precauzionale alcune persone da case che erano minacciate dall’avanzata delle fiamme. Il fronte è stato poi circoscritto ...

Sicilia - Incendio a Capo Gallo : sul posto vigili del fuoco e forestale : In fiamme la riserva di Capo Gallo a Palermo: l’incendio si è propagato in una zona boschiva impervia, senza costituire una minaccia per persone e case. Una densa colonna di fumo si alza dal monte: sul posto vigili del fuoco, Corpo forestale e un canadair. L'articolo Sicilia, incendio a Capo Gallo: sul posto vigili del fuoco e forestale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi : Sicilia pronta ad affrontare l'estate - 11 elicotteri nei punti nevralgici (2) : (AdnKronos) - Per difendere i suoi boschi, la Regione punta sulla sua flotta aerea che consentirà non solo un’attività di prevenzione e avvistamento, ma anche di lotta attiva, ossia spegnimento degli Incendi, dato che gli elicotteri, rispetto agli aerei, garantiscono movimenti e manovre più agevoli.

Incendi : Sicilia pronta ad affrontare l'estate - 11 elicotteri nei punti nevralgici (3) : (AdnKronos) - Gli otto elicotteri, distribuiti nelle elisuperfici demaniali di tutta l'isola (Boccadifalco e Cefalù nel palermitano, Valderice a Trapani, Menfi nell’agrigentino, Piazza Armerina in provincia di Enna, San Fratello sui Nebrodi nel messinese, Randazzo in provincia di Catania e Buscemi n

Sicilia - Incendiato il grano del terreno confiscato alla mafia. La cooperativa : “Aiutateci. Comprate i nostri prodotti” : “Questa mattina i nostri soci si sono recati nei campi di Canicattì per ultimare i lavori sui vigneti, e hanno visto che uno degli appezzamenti di circa 2 ettari coltivati a grano, era stato incendiato nella notte da ignoti, con una perdita di circa 50 quintali di grano che sarebbe diventata la nostra pasta. Come sempre l’attenzione dei carabinieri di Canicattì è importante, ed è stata aperta un’indagine per individuare la dinamica ...

Incendi : Sicilia - 5 mln per ripristino boschi danneggiati (2) : (AdnKronos) - L’Avviso prevede un aiuto pari al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici destinati a risolvere situazioni d’emergenza derivanti da queste cause. Per quanto riguarda i danni da Incendio, l’evento deve essersi verificato in un periodo anteceden

Incendi : Sicilia - 5 mln per ripristino boschi danneggiati : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Cinque milioni di euro, dalla Regione Siciliana, per ripristinare i boschi danneggiati da Incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. E' stato pubblicato l’Avviso, predisposto dal dipartimento dello Sviluppo rurale, guidato da Mario Candore, relativo alla sottom

Incendi in Sicilia : vasto rogo nell’Ennese - minacciate aziende e case : Un Incendio è divampato questa mattina in contrada Cermigliere, a Leonforte (Enna): sul posto vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e forze dell’ordine. Il rogo minaccia l’area del cimitero, nella periferia della cittadina, dove si trovano abitazioni, attività produttive, aziende agricole. Sono al lavoro numerose squadre per evitare che il fronte delle fiamme si avvicini alle abitazioni e agli insediamenti produttivi. ...

Incendi in Sicilia - paura nella notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...

Incendi in Sicilia : roghi boschivi nel Palermitano : Intervento dei vigili del fuoco nel Palermitano, per circoscrivere un Incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto, a Termini Imerese. A Palermo i pompieri sono intervenuti per roghi di rifiuti e sterpaglie nel quartiere di Borgo Nuovo. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi boschivi nel Palermitano sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sicilia - roghi nel Palermitano : intervengono Canadair : Diversi Incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo e nel capoluogo, allo Zen, in via Fausto Coppi. Altri roghi a Trabia, in contrada Danigarci, e a Belmonte Mezzagno. in via Piersanti Mattarella. Qui le fiamme stanno minacciando alcune villette. Il rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco e il Canadair e’ scoppiato nella zona impervia del Monte Billitteri, in località Capaci, di fronte l’isolotto “Isola ...

Incendi boschivi in Sicilia : rogo nel Palermitano - mezzi aerei sul posto : Incendio boschivo oggi nel Palermitano: un rogo è divampato questa mattina a Capaci, in una zona impervia di Monte Billitteri, mandando in fumo ettari di vegetazione. Sono intervenuti i canadair dei vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare diversi lanci per evitare che il rogo potesse estendersi al versante opposto del monte. L'articolo Incendi boschivi in Sicilia: rogo nel Palermitano, mezzi aerei sul posto sembra essere il primo su Meteo ...

Incendi in Sicilia : fiamme alle pendici del Monte Erice nel Trapanese : Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’Incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si ...

Incendi Sicilia : una ventina di roghi in provincia di Palermo : Numerosi Incendi sono stati segnalati oggi in provincia di Palermo: una ventina di roghi hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forestale. In fiamme aree boschive nel Corleonese, a Caccamo, a Termini Imerese, a San Giuseppe Jato, Bagheria, Misilmeri, Torretta, Cinisi, Piana degli Albanesi, Capaci. L'articolo Incendi Sicilia: una ventina di roghi in provincia di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.