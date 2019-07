In arrivo nuove stagioni de “I Medici” e “L`amica geniale”

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019) Sono due le serie evento che Raifiction porterà in tv la prossima stagione: in autunno andrà in onda su Rai1 un nuovo capitolo della saga de "I Medici", mentre in primavera arriverà "L`amica geniale - Storia del nuovo cognome", coprodotta da HBO, dal secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, con la regia di Saverio Costanzo. Per il prossimo anno Rai1 ha in programma due altri titoli importanti: la seconda stagione della saga "La vita promessa", con Luisa Ranieri, che racconta l`emigrazione italiana in America, e "La guerra è finita", storia di rinascita e speranza nell`Italia uscita dalla seconda guerra mondiale, interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragonese. Molta attesa c`è anche per "Storia di Nilde", in cui Anna Foglietta interpreterà Nilde Iotti.Sempre su Rai1 arriverà il road movie "Ognuno è perfetto" con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, su un gruppo di ...

