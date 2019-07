calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019)sempre maggiore nel: il dato che emerge dalla nona edizione di ‘Report’ evidenzia come si sianoi 3di euro nella stagione 2017-2018. Il dato prende in considerazione l’indotto(742,1 milioni di contributo diretto all’economia nazionale), nonché quello sanitario (1.215,5 milioni di risparmio della spesa sanitaria derivante dalla pratica calcistica) e sociale (1.051,4di risparmiogenerato dai benefici prodotti a livello sociale) del ‘sistema’ in Italia.L'articoloneli 3diWeb.

CalcioWeb : Impatto socio-economico nel calcio italiano: superati i 3 miliardi di euro! - AntoMassari22 : RT @AIPB_it: @AntoMassari22, Segretario Generale AIPB, all’Euro-Med Investment Forum 2019: “I trend dell'industria del #wealthmanagement po… - AIPB_it : @AntoMassari22, Segretario Generale AIPB, all’Euro-Med Investment Forum 2019: “I trend dell'industria del… -