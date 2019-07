Ilva,Di Maio:"C'è ancora tanto da fare"

"Continuiamo a lavorare, c'èdaper i lavoratori e per Taranto". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Di, al termine del tavolo sull'excon Arcelor-Mittal e i sindacati. Delusi i sindacati. La multinazionale non ha invertito la marcia sulla messa in cassa integrazione dei 1400 lavoratori del sito di Taranto. Resta aperto anche il nodo dell'immunità penale. Il ministro, secondo fonti del Mise, ha chiarito: nessuna reintroduzione dell'immunità.(Di martedì 9 luglio 2019)