IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 10 luglio 2019

Il SEGRETO anticipazioni 10 luglio 2019 : Elsa e Alvaro pronti a vendicarsi di Antolina : Antolina è certa che Elsa stia tramando qualcosa con Alvaro ma Isaac le intima di non nominare mai più la Laguna a casa sua.

Anticipazioni Il SEGRETO al 19 luglio : Alvaro viene pestato a sangue - Elsa lo soccorre : Saranno puntate ricche di novità e colpi di scena quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 19 luglio. In tale settimana, infatti, Julieta e Saul riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie davanti ai propri cari. Problemi in vista per Alvaro che verrà pestato a sangue da alcuni malviventi, rendendo necessarie le immediate cure di Elsa. Il dottore si troverà così a spiegare alla sua ...

Il SEGRETO anticipazioni 9 luglio 2019 : Elsa decisa a lasciare Puente Viejo : Elsa è decisa a lasciare Puente Viejo nonostante Tiburcio cerchi di convincerla a rimanere. Il medico informa Saul e Julieta che Prudecio sta per morire.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : ELSA e ISAAC si sposano. Poi escono? : Lieto fine nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto per la coppia formata da ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed ELSA Laguna (Alejandra Meco): i due convoleranno infatti a nozze. Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella penisola iberica per comprendere meglio come si arriverà alla felice svolta. Il Segreto, spoiler: Antolina è morta Negli episodi andati in onda di recente, ovviamente in Spagna, ISAAC è rimasto vedovo: la psicopatica ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Alvaro, dopo essere stato brutalmente pestato, si rifugia nell’ospedale da campo, dove trova il sostegno di Elsa. Il medico si rifiuta però di dire alla ragazza per quale motivo è stato picchiato, anche se la supplica di medicare le sue ferite. Antolina è riuscita a sedurre Isaac, ma il falegname, al suo risveglio, continua a pensare ad ...

Il SEGRETO di una famiglia : trama - cast e anticipazioni del film al cinema : Il segreto di una famiglia: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Siete in cerca di un thriller coinvolgente dai torni drammatici? Allora Il segreto di una famiglia potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2018, uscita nelle sale cinematografiche il 4 luglio 2019, è stata diretta da Pablo Trapero, regista argentino noto al grande pubblico per film come Leonere, Carancho, Elefante blanco e El clan. Il lungometraggio, il cui ...

Il SEGRETO anticipazioni 9 luglio 2019 : Elsa lascerà Puente Viejo? : Elsa è decisa a lasciare Puente Viejo nonostante Tiburcio cerchi di convincerla a rimanere. Il medico informa Saul e Julieta che Prudecio sta per morire.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1992 de Il SEGRETO di martedì 9 luglio 2019: Tutti sono estremamente in ansia per Prudencio e Mauricio, freddamente, dice che bisogna essere preparati al fatto che il ragazzo possa morire da un momento all’altro… Dolores assilla tutti elogiando la sua nipotina… Isaac dona ad Antolina un barattolo di caramelle alla violetta. Tiburcio fa lo stesso con Elsa, a mo’ di ringraziamento per il suo lavoro da ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 luglio 2019 : Nicoletta nasconde un SEGRETO a Riccardo : Mentre Vittorio non riesce a godersi il successo del Paradiso, Nicoletta decide di non rivelare a Vittorio di essere incinta.

Anticipazioni Il SEGRETO - Elsa e Isaac si sposano dopo la morte di Antolina : Il Segreto Anticipazioni spagnole: il matrimonio di Elsa e Isaac Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il matrimonio di Elsa e Isaac. Per ora sui vari siti spagnoli è possibile leggere come il Guerrero fa la sua proposta di matrimonio alla sua amata. Ed ecco che sul web compaiono le prime foto di queste […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Elsa e Isaac si sposano dopo la morte di Antolina proviene da Gossip e Tv.

Questa settimana IL SEGRETO : PRUDENCIO sta male - anticipazioni fino al 12 luglio : Prosegue il mese di luglio e con esso anche Il SEGRETO su Canale 5, in attesa di capire se intorno a ferragosto ci sarà qualche temporanea modifica alla programmazione. In questo post vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a venerdì 12 luglio 2019. Lamberto Molero, con i suoi uomini armati di fucile, circonda la casa intimando a Saul e Julieta di uscire. Quando il peggio sembra inevitabile arrivano Carmelo e Severo con la Guardia ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : Isaac chiede ad Elsa di sposarlo - lei accetta : Giungono buone notizie per Elsa ed Isaac dalle Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda dall'8 al 12 luglio. Per un lungo periodo la coppia ha dovuto fare i conti con la crudeltà di Antolina, che ha usato ogni mezzo in suo potere per separarli. Ma lei è uscita di scena, cadendo rovinosamente da un dirupo nel tentativo di trascinare anche il marito. La sua morte renderà possibile la realizzazione del sogno d'amore del ...

Il SEGRETO - anticipazioni : SAUL - ecco chi vuole uccidere e perché : Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto (Alvar Gordejuela) non saranno gli unici Molero con cui dovranno familiarizzare i telespettatori italiani de Il Segreto: molto presto arriverà a Puente Viejo anche Pedro (Kiko Rossi), il figlio minore dello stesso Eustaquio. La comparsa del ragazzo porterà scompiglio nella sfortunata cittadina… Il Segreto, news: Don Berengario e Carmelo uccidono Eustaquio e Lamberto Le anticipazioni indicano che Lamberto ...

Il SEGRETO - anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Prudencio sta per spirare : Le nuove anticipazioni Il Segreto riferite alle puntate in onda dall’8 al 12 luglio 2019 su Canale 5 si concentrano sull’ennesimo dramma che colpirà gli Ortega. Durante uno scontro a fuoco, Prudencio verrà ferito gravemente dal perfido Molero e le sue condizioni di salute peggioreranno a vista d’occhio. Mauricio non esiterà ad informare Saul e Julieta che Prudencio sta per spirare. Intanto, crescerà l’intesa tra Elsa e Alvaro, facendo infuriare ...