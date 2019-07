wired

(Di martedì 9 luglio 2019) Da qualche settimana è riesplosa l’offensiva di governo contro le ong che salvano vite nel Mediterraneo. Prima la Sea Watch 3, poi Mediterranea, Sea Eye e Open Arms. Ogni giorno da Lega e Movimento cinque stelle arrivano attacchi a quelle che vengono definite imbarcazioni, in combutta con gli scafisti. “Fanno lo show e favoriscono gli scafisti” ha dichiarato Di Maio nelle scorse ore, mentre non c’è momento della giornata in cui Matteo Salvini non rilasci dichiarazioni e post che auspicano l’arresto dell’equipaggio delle navi. Alcuni migranti a bordo della nave della Ong Sea Watch 3 dopo il soccorso in mare (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) I vari procedimenti giudiziari aperti negli scorsi mesi nei confronti delle ong hanno dimostrato che nel loro lavoro non c’è nulla di sospetto e criminale, una verità scomoda per i sovranisti di casa nostra che continuano con i loro ...

MilanoCitExpo : Il romanzo governativo sulle ong criminali #DipartimentoInnovazioneTecnologia -