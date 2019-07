Il pappagallo Snowball è tornato e ora spiega perché gli animali ballano

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) Qualche anno fa l’ascesa a vera star del web, con una serie di video su YouTube dove si muoveva al ritmo di Girls Just Want to Have Fun, Another One Bites the Dust e qualche ritornello dei Backstreet Boys. Oggi, un esemplare dicacatua, sale addirittura in cattedra e ci aiuta a capire – dal punto di vista scientifico – da dove ha origine l’istinto di ballare negli. Fino a diventare protagonista di paper scientifici, l’ultimo appena pubblicato su Current da un team internazionale di ricercatori al lavoro tra il BirdLovers Only Rescue Service, la Tufts University e la Harvard University.uncomesente l’impulso di ballare (mentre la maggior parte deglino)? Com’è che riesce a inventare e improvvisare movenze diverse, a coordinarsi e ad andare a tempo? Non ci sono ancora tutte le risposte, ma una ...

