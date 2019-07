Il nuovo Snapdragon 215 supporta setup con due fotocamere e la “nuova” architettura a

Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon : Un tablet Samsung Galaxy di prossima uscita alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 710 è stato avvistato oggi su Geekbench con codice di modello SM-T545. Al momento non è possibile confermare se si tratta del Tab Active Pro spuntato all'inizio di questo mese, tuttavia potrebbe anche essere un nuovo Samsung Galaxy Tab A. L'articolo Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon proviene da TuttoAndroid.