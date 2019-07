Il nuovo parco acquatico di Lego sarà costruito all' interno di Gardaland

Milano : inaugurato nuovo parco giochi accessibile a Villa Finzi (2) : (AdnKronos) - La Fondazione di Comunità e l’assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano hanno raccolto le indicazioni dei municipi e hanno definito la pianificazione degli interventi; il piano prevede due nuovi parchi gioco nel 2019; dopo Villa Finzi si lavora al parco per il M

Milano : inaugurato nuovo parco giochi accessibile a Villa Finzi : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti" è un progetto speciale avviato lo scorso anno dal Comune di Milano e Fondazione di Comunità Milano, Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana con l’obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi n

A cinque giorni dall’inaugurazione - un nuovo parcogiochi di Roma è stato chiuso per danneggiamenti : A soli giorni dall’inaugurazione, un nuovo “playground” aperto nel Parco Falcone e Borsellino dell’VIII Municipio di Roma è stato chiuso. La notizia è stata data dal Comitato Parchi Colombo, un gruppo di volontarie e volontari che da anni si occupa

F1 - Mondiale 2021 : eliminata la conferenza stampa del giovedì e prolungato il parco chiuso nel nuovo regolamento : Siamo nel pieno della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno ma si guarda già al futuro, all’anno della rivoluzione secondo molto, al 2021. Nell’annata nella quale la logica del risparmio dei costi e della standardizzazione sarà il “nuovo dogma di fede” del Circus, le novità non mancheranno e alcune di queste, stando a quanto riportato dal giornate tedesco Auto Motor und Sport, non sono certo da trascurare. Secondo la ...

Parco Falcone e Borsellino : Raggi e Ciaccheri inaugurano nuovo playground : ROMA. Raggi-Ciaccheri inaugurano playground Parco Falcone E Borsellino /FOTO Roma – Due aree giochi per bambini da 1 a 10 anni attrezzate con altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma, un campo multisport per basket, calcio e pallavolo, una pista bike, un’area pattinaggio e un ‘percorso vita’ con panca per addominali, spalliera, parallele e trave di equilibrio. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme ...

Le prime foto del nuovo parco a tema Star Wars in California : Una passeggiata nel mondo di Star Wars è più o meno ciò che promette il nuovissimo Star Wars Galaxy’s Edge, il parco tematico all’interno di Disneyland ad Anaheim in California dedicato alla saga ideata da George Lucas. La cerimonia d’inaugurazione che si è svolta nelle scorse ore precede di qualche giorno l’apertura ufficiale, prevista per il prossimo 31 maggio. Galaxy’s Edge permetterà di visitare il pianeta dell’Orlo ...

Com’è fatto il nuovo parco divertimenti di Star Wars : In realtà sono due, quasi identici, uno in Florida e uno in California, e sono delle sezioni dei grandi parchi Disney: il primo è stato presentato, e visitato, in questi giorni

Enel Green Power avvia la costruzione di un nuovo parco eolico da 140 MW in Sudafrica : Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power RSA (“EGP RSA”), ha avviato la costruzione di Oyster Bay, impianto eolico di circa 140 MW, nella municipalità locale di Kouga, provincia del Capo orientale in Sudafrica. La costruzione di Oyster Bay, il quarto parco eolico di Enel nel Paese, richiederà un investimento di circa 180 milioni di euro. Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, ha commentato: “Con l’avvio ...

Parco dell'Appia antica - è Simone Quilici il nuovo direttore : Architetto, 49 anni, dal 2013 dirigente della Regione Lazio all'area valorizzazione patrimonio culturale della direzione Cultura e politiche giovanili.