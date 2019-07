Il nonno della bimba precipitata dalla nave | “La finestra era aperta | io non l’ho sporta”

Scivola dalle braccia del nonno che la stava facendo penzolare fuori dalla cabina della nave : bimba precipita per 100 metri e muore : Tragedia a San Juan di Porto Rico: una bambina di 18 mesi è morta precipitando da un’altezza di circa 100 metri da una nave da crociera ancorata in porto. La piccola sarebbe Scivolata dalle mani del nonno che la stava facendo penzolare all’esterno della finestra della loro cabina. La polizia ha reso noto che la bimba è precipitata dall’11° piano della nave Freedom of the Seas della compagnia Royal Caribbean, ed è caduta sul ...

nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...

Celebrati i funerali del bimbo morto a Mirabilandia | Il ricordo straziante del nonno : "Unico amore della mia vita" : Le esequie si sono svolte lunedì 24 giugno nella chiesa dei Santi Niccolò e Francesco a Castrocaro Terme (Forlì-Cesena)

Bimbo morto a Mirabilandia - il nonno ricorda Edoardo : “Unico amore della mia vita” : Giovanni Bassani, nonno paterno di Edoardo, il Bimbo di 4 anni annegato mercoledì scorso in una piscina di Mirabilandia, a Ravenna, ha condiviso su YouTube due video toccanti che ritraggono il nipote, accompagnandoli con la scritta: "Unico amore della mia vita". Oggi alle 15:30 i funerali: indetto il lutto cittadino a Castrocaro Terme.Continua a leggere

Patrick Baldassari fidanzato con Ilaria - l’ex della Marini diventa nonno : il gossip : Patrick Baldassari fidanzato con Ilaria: l’ex di Temptation Island Vip dimentica Valeria Marini Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata, ma questo forse qualcuno lo sapeva già. Archiviata la storia con Valeria Marini, l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ritrovato l’amore. Patrick e Valeria hanno partecipato insieme alla prima edizione Vip di Temptation Island e […] L'articolo Patrick Baldassari fidanzato con ...

Noemi - il nonno : «Sta meglio ma non vuole più andare nella piazza della sparatoria» : «Noemi sta molto meglio - racconta la nonna, Immacolata Molino - ha davanti a sé un percorso lungo, però è comunque fuori pericolo. Ora indossa un busto, non si sa ancora...