Il governo libico ha liberato i 350 migranti rinchiusi a Tajoura

(Di martedì 9 luglio 2019) Ildel premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro e ha350che eranonel centro di detenzione di, quello colpito la settimana scorsa da un raid dell’aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti.La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).We thank the Libyan Ministry of Interior for releasing refugees and migrants fromdetention centre today. 350 persons were still at risk inand now free. UNHCR will provide assistance through its urban response programme @Refugees— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 9 luglio 2019 “Ringraziamo il ministero dell’Internoper il rilascio odierno dei rifugiati edal centro di detenzione di ...

