Icardi-Napoli | arriva la richiesta di Wanda al club azzurro

Mauro Icardi e il Napoli sono fatti l'uno per l'altro : Che legame sarebbe quello tra Mauro Icardi da Rosario e Napoli, intesa come squadra, e Napoli la città? Funzionerebbe? Premessa: è probabile che Icardi non vada al Napoli, che la suggestione sia destinata a rimanere tale, i segnali portano lui, Wanda Nara e famiglia verso ovest, verso Torino, Sarri (che lo ha sempre desiderato) e Cristiano Ronaldo (che proverà a farselo andare bene). Eppure quella di Icardi a Napoli è una ...

Napoli - idea di De Laurentiis per tentare Icardi : Wanda Nara nel film natalizio (RUMORS) : L'interessamento da parte del Napoli per l'attaccante argentino Mauro Icardi, sempre più in procinto di lasciare la sua Inter dopo anni di matrimonio, non è di certo una novità. Per arrivare al giocatore, però, questa volta il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a coinvolgere ancor più maggiormente Wanda Nara, la moglie del calciatore, nonché sua procuratrice. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Gazzetta dello ...

Napoli - parla Ancelotti : “Apprezzo Icardi ma nulla di più. Manolas fortissimo” : Napoli parla Ancelotti. Il Napoli in raduno: “Quest’anno alziamo l’asticella” – “Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Il Napoli è una delle poche società che non ha cambiato l’allenatore. È una squadra già conosciuta. Sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso”. Parola di Carlo Ancelotti, alla prima conferenza stampa […] L'articolo Napoli, parla Ancelotti: ...

Il Napoli potrebbe offrire 7 - 5 mln più bonus a Icardi : nessun 'cinepanettone' per Wanda : L'interesse del Napoli per Mauro Icardi sembra non essere una semplice suggestione di mercato. Il club partenopeo, infatti, sarebbe realmente intenzionato a fiondarsi sul centravanti argentino ormai in rotta di collisione con l'Inter, lanciando al contempo il guanto di sfida alla storica rivale Juventus, ancora oggi accreditata come la squadra favorita per l'acquisizione del cartellino del centravanti. E proprio per cercare di ostacolare le ...

Ancelotti su Icardi : “Un grande giocatore - apprezzato non solo dal Napoli però” : Non solo James Rodriguez tra i nomi accostati al Napoli in questo mercato che sta riservando non poche sorprese per i tifosi. Anche Mauro Icardi, che Marotta ha ufficialmente posto sul mercato ieri nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, è tra i nomi che potrebbero arrivare per rinforzare l’attacco azzurro. In conferenza a Dimaro Carlo Ancelotti ha risposto ad una domanda sull’attaccante argentino. Non parla di ...

Napoli - Ancelotti scatenato : “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto” : “Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro. “James ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Offerta pronta per Tierney - su Icardi... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: si tratta con Wanda Nara per Icardi. James Rodriguez si allontana: va all'Atletico Madrid.

Inter - Icardi verso l'addio : il Napoli sarebbe fortemente interessato : Uno degli argomenti più discussi di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino lascerà sicuramente l'Inter questa estate e la conferma è arrivata ieri sia dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia allineato alla decisione della società, sia per ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vorrebbe sia Icardi che James : Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e ...

Napoli - clamoroso affondo per Icardi : sorpasso alla Juve - i dettagli : Icardi Napoli- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un clamoroso affondo che potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi giorni. 80 milioni la richiesta da parte dell’Inter, circa 65-70 milioni la potenziale offerte del Napoli. Juventus […] L'articolo Napoli, clamoroso ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Mercato Inter : nuovo affondo per Barella - il Napoli sarebbe in pole per Icardi : Il Mercato dell’Inter oggi vivrà una giornata importante sul fronte Nicolò Barella. In Lega, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra Marotta e Giulini per capire come continuare la trattativa per il calciatore che ha già scelto i nerazzurri per la sua prossima avventura professionale. Il dirigente nerazzurro incontrerà anche la Roma per Dzeko, ma le parti sono ancora distanti. Nel frattempo arrivano ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Ore calde in casa Napoli - da Icardi a James Rodriguez : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di ...

Sky : Giuntoli chiama Wanda. La porticina di Icardi per il Napoli è aperta : Secondo quanto riferisce Sky, tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi ci sarebbe stata una telefonata. Il Napoli, in sostanza, avrebbe sondato il terreno per capire la disponibilità dell’argentino a trasferirsi a Napoli. L’offerta del club di De Laurentiis sarebbe di 60 milioni per il cartellino e di 7,5 milioni più bonus al calciatore, fino ad arrivare a circa 10 milioni. Secondo Sky non ...