Icardi Juventus | altra conferma | Paratici accelera | c’è la pazza idea di Sarri!

Ceccarini : 'Icardi - Juventus può chiudersi a fine agosto - si attende arrivo di De Ligt' : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e proprio per il difensore olandese si attenderebbe solo l'intesa economica fra Ajax e Juventus. Come sottolinea il direttore di TMW Radio Ceccarini, ci sarebbe ancora distanza fra le due società ma a breve si potrebbe arrivare ad una concretizzazione della ...

Juventus - possibile scambio Higuain - Icardi : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, e sarà evidentemente un lavoro importante quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che cercherà di far assimilare in maniera veloce il suo gioco alla rosa bianconera. Nel frattempo la dirigenza continua il lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Si attende la definizione della trattativa con l'Ajax per l'acquisto di De Ligt, per il quale ...

Icardi-Juventus : Agnelli sarebbe andato a Ibiza per incontrare l'agente Fifa Giuffrida : Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ...

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...

Mercato Juventus - i boomaker sono convinti : Icardi dovrebbe vestire il bianconero : L'attenzione principale dei media sportivi riguarda soprattutto il probabile passaggio di De Ligt alla Juventus: possibili novità potrebbero arrivare già in questa settimana, mancherebbe infatti solo l'intesa per il prezzo di valutazione del giocatore fra Juventus ed Ajax. La Juventus però dovrà iniziare a pensare anche a qualche cessione pesante, per sistemare i conti ma anche per poter investire su altri importanti acquisti. Gli indiziati a ...

Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Calciomercato. Siamo ancora alla prima settimana di trattative, ma ci sono notizie che tengono banco più di altre. Tra queste, quella relativa al Mauro Icardi, obiettivo mai dichiarato dei bianconeri di Torino. A svelare l'importante indiscrezione, è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore argentino è

Come potrebbe trasformarsi la Juventus con De Ligt e Icardi : La Juventus sta mutando e, se è vero che Napoli ed Inter sono molto attive sul mercato, la Vecchia Signora sembra aver ancora di più allungato la propria distanza dalle concorrenti per la vittoria della Serie A 2019-'20. La presenza di Cristiano Ronaldo è una garanzia che la squadra bianconera vuole investire e vincere anche fuori dall'Italia e i primi arrivi sembrano poter far sognare i tifosi della Vecchia Signora. Centrocampo ok con i nuovi ...

Inter - Conte show in conferenza stampa : “gap con la Juventus non sia alibi. Icardi e Nainggolan? Io d’accordo con la dirigenza” : conferenza stampa grintosa per Antonio Conte: il nuovo allenatore dell’Inter parla degli obiettivi a breve e lungo termine della squadra, soffermandosi anche sulla situazione dei singoli giocatori “Io non mi pongo limiti“, inizia così la conferenza stampa di Antonio Conte in qualità di nuovo allenatore dell’Inter. Il neo tecnico nerazzurro si presenta con la solita grinta che lo contraddistingue, ma nel rispondere ...

Icardi Juventus – Le parole rilasciate ieri da Marotta non fanno trapelare dubbi: Mauro Icardi non fa più parte del progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte. Il futuro dell'attaccante argentino è destinato però ad essere ancora in Serie A, con la Juventus di Maurizio Sarri che è pronta ad accogliere il bomber nerazzurro. I contatti con Wanda Nara sono stati allacciati da tempo

La Juventus si sarebbe fatta avanti per Lukaku - non si spegne la pista Icardi : La Juventus, in questa sessione di mercato, probabilmente cercherà di cambiare qualcosa anche nel suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9. La Juve si starebbe muovendo su più fronti ed è possibile che nascano dei duelli di mercato con altre squadre italiane. Infatti, Fabio Paratici nelle ultime ore si sarebbe mosso per Romelu Lukaku obiettivo di mercato dell'Inter, ma il belga non è il solo ...

Icardi - il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole : Icardi, il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole Continua a tener banco in casa Inter il caso legato al futuro dell’ex capitano Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte infatti non ha la minima intenzione di tenerlo, tanto che una decina di giorni fa si vociferava di una possibile esclusione dal ritiro di Lugano, provvedimento però rivelatosi non vera e comunque inapplicabile. In ogni caso il puntero argentino deve ...

Calciomercato Juventus - Agnelli scatenato : vorrebbe Icardi e De Ligt : Il Calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre italiane hanno iniziato a darsi battaglia per assicurarsi i migliori giocatori sulla piazza. Tra le squadre più attive vi sono sicuramente la Juventus e il Napoli, con i due club italiani pronti a chiudere altri importanti colpi dopo aver già effettuato acquisti di rilievo. La SSC Napoli, dopo aver messo sotto contratto Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, è pronta a rinforzare ...

Juventus - via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi (RUMORS) : La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 ...