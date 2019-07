I pesi fanno bene al cuore perché riducono il grasso cardiaco

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Iaiutano a ridurre i depositi di grassi attorno al. Sia gli esercizi di forza anaerobici che i prolungati allenamenti aerobici di resistenza (endurance) vengono oggi considerati come strategia di prevenzione di patologie cardiovascolari. Un nuovo studio, eseguito da ricercatori dell'Università di Copenaghen, e pubblicato su Jama Cardiology, indica che esercizi di forza come l'allenamento coi manubri sono in grado di ridurre del 31% un certo tipo di depositi lipidici, mentre entrambe le forme di allenamento (resistance, ovvero gli esercizi di controresistenza e forza, ed endurance) sono in grado di ridurre un altro tipo di, detto epicardico. 40 flessionialla salute Ilepicardico (Epicardial adipose tissue, EAT) è un particolare tipo di tessuto adiposo viscerale che ricopree coronarie. In condizioni normali, costituisce ...

angelo_ra_ : RT @cristalaltea: Sentenze con 2 pesi e 2 misure che fomentano giusto rancore/disprezzo x chi amministra GIUSTIZIA secondo i propri interes… - Biancarosabesso : Quando si è falsi in malafede crudeli e abituati ad avere due pesi e due misure si fanno anche queste cose. ..E a… - romanilor : RT @cristalaltea: Sentenze con 2 pesi e 2 misure che fomentano giusto rancore/disprezzo x chi amministra GIUSTIZIA secondo i propri interes… -