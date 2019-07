I nuovi siti che l’Unesco ha nominato patrimonio dell’umanità

Raggi : stiamo cercando nuovi siti rifiuti all’estero : Roma – “Da inizio giugno, da quando gli impianti di Malagrotta sono andati in manutenzione, Ama ha lavorato con turni straordinari, i lavoratori si sono messi a disposizione h24 e li ringrazio. E’ un momento di grandissimo lavoro, non ci fermiamo, sicuramente questa apertura di altri siti regionali e’ fondamentale come altrettanto lo e’ il lavoro che stiamo facendo per trovare dei siti di destinazione ...

Regione Lazio vuole da Ama nuovi siti trasbordo e bilanci entro due settimane : Roma – Nuove aree di trasbordo e trasferenza, nuovi tritovagliatori mobili e l’approvazione dei bilanci 2017 e 2018 entro agosto. Sono gli altri ‘compiti a casa’ che la Regione Lazio ha dato ad Ama, per risolvere l’emergenza rifiuti di Roma, nell’ambito dell’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore regionale, Massimiliano Valeriani. “Assicurare la funzione di ...

Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy : Il 27 giugno Samsung ha lanciato un concorso per celebrare il decimo anniversario della famiglia di prodotti Galaxy, mettendo in palio 40.000 dollari in premi in denaro per spronare i designer di tutto il mondo a dare il meglio per ideare il proprio design per i prodotti della gamma Galaxy. L'articolo Samsung e Dezeen partecipano alla competizione globale per il design dei nuovi dispositivi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Unesco - 36 nuovi siti candidati : attesa per le colline del Prosecco italiano : Dal 30 giugno al 10 luglio si deciderà per l'ingresso di 36 nuovi siti nei beni tutelati dall'Unesco. Dalla città di Babilonia, in Iraq, al santuario degli uccelli migratori, in Cina, in tanti aspettano una decisione. Diventare patrimonio mondiale dell'umanità, infatti, può rivelarsi un vero e proprio affare. Anche l'Italia candidata con le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene.Continua a leggere

Genoa - nuovi propositi : abbattere i costi e non diventare squadra materasso : Un compito difficile ma non impossibile. Con l'aiuto dei suoi figli e del ds Stefano Capozucca, Enrico Preziosi è certo di rilanciare il Genoa. Dopo la retrocessione sfiorata nella stagione appena trascorsa, il presidente ha garantito una squadra all'altezza per il prossimo campionato. Così per non disattendere anche questa promessa occorrerà fare i salti mortali. Ci sono infatti più di cinquanta giocatori a sovraffollare la rosa rossoblu, ...

Google rinnova il marchio Nest con nuovi siti e un adesivo sugli Home Hub : Il rebranding di Google Home Hub in Google Nest Hub è partito al Google I/O 2019 e l'azienda californiana sembra aver scelto la strada più semplice per eseguirlo: attaccare degli adesivi alle scatole già presenti nei negozi. L'articolo Google rinnova il marchio Nest con nuovi siti e un adesivo sugli Home Hub proviene da TuttoAndroid.

Huawei certifica nuovi dispositivi e si gode Hongmeng OS ma fa i conti con nuove defezioni : Huawei continua a certificare nuovi smartphone, nonostante alcune importanti defezioni. nel frattempo sembra che Hongmeng OS sia davvero veloce. L'articolo Huawei certifica nuovi dispositivi e si gode Hongmeng OS ma fa i conti con nuove defezioni proviene da TuttoAndroid.

Facebook - in autunno arrivano i nuovi dispositivi Portal : Secondo Andrew Bosworth, vicepresidente del social network e responsabile per la realtà virtuale e aumentata, dobbiamo aspettarci prodotti con grandi novità nel design