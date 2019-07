caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2019) Idae Gemma Galgani e sono diventate ormai amiche inseparabili. Le dame del trono over di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, si sono ritrovate in una situazione simile: le loro storie d’amore sono finite malissimo e oggi sono complici. Una la spalla dell’altra. L’ex fidanzata di Riccardo ha pubblicato una foto in compagnia della dama con una dolcissima dedica: Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. Ti voglio bene amica mia”. Tantissimi iallo scatto che la ritrae insieme alla storica ex di Giorgio Manetti, ma quello che i fan hanno notato è stato ildella. Unche è stato ampiamente criticato. La dama ha optato per una serie di treccine che le incorniciano il viso in stile afro ed è stata pioggia di“Vabbé ma io I capelli da ...

Noovyis : (“I nuovi mostri”. Il nuovo look di Ida Platano fa ‘orrore’. Commenti al veleno e critiche) Playhitmusic -… - cardgameclubit : E' in uscita Battaglie della Leggenda: Vendetta dell'Eroe. Questo set comprende 93 carte tutte foil, inedite, con n… - Lucatrader1 : @matteorenzi I nuovi mostri -