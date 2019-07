I Medici 3 | il potere e la bellezza anticipazioni della terza stagione

tvzap.kataweb

(Di martedì 9 luglio 2019) E’ una delle serie tv prodotte dalla Rai più attese, non solo in Italia ma anche nel resto del Mondo dove ha ottenuto un grande successo (è stata venduta in oltre 100 Paesi e in streaming è andata anche su Netflix): I, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti per il 2019 – 2020 torna su Rai1 con la. La secondaaveva chiuso con oltre 4 milioni di telespettatori e uno share superiore al 18% nell’ultima puntata. I3,La serie riprende da dove si era interrotta nella seconda. Ossia dalla Congiura dei Pazzi dove perse la vita Giuliano, il fratello di Lorenzo dei. Il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman vuole vendetta in particolare contro Papa Sisto IV, che ha autorizzato l’attentato in cui è morto l’amato Giuliano, ma anche contro il Conte Riario, ultimo ...

Claclaclaudia22 : RT @BradleyJamesIT: ? ???????? ? I Medici torna in autunno con una nuovissima stagione. La serie prodotta dalla Rai, tornerà sui nostri schermi… - jarianassmile : RT @BradleyJamesIT: ? ???????? ? I Medici torna in autunno con una nuovissima stagione. La serie prodotta dalla Rai, tornerà sui nostri schermi… - brimfulofsun : RT @BradleyJamesIT: ? ???????? ? I Medici torna in autunno con una nuovissima stagione. La serie prodotta dalla Rai, tornerà sui nostri schermi… -