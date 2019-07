Hockey pista | Mondiali femminili 2019 | l’Argentina travolge l’Italia Azzurre sconfitte

Hockey pista - Mondiali 2019 : l’Italia si gioca tutto con la Francia : La sconfitta contro la Spagna dev’essere metabolizzata, analizzata e sfruttata per una nuova ripartenza. Gli azzurri di Massimo Mariotti nonostante il ko – con quella che è la favorita finale per la vittoria del torneo iridato – hanno mostrato comunque ottime doti, soprattutto quando sono stati in grado di riequilibrare le cose sotto da 3-1 a 3-3 prima di cedere 5-3, esibendo un gioco che nel prosieguo del torneo potrà ...

Italia-Francia Hockey pista - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ai Mondiali di hockey pista 2019 è il momento di sfidare i cugini d’Oltralpe. L’italhockey di Massimo Mariotti è attesa all’esame di francese nella terza e decisiva giornata del Gruppo A. Dopo due giornate gli azzurri sono a 3 punti in classifica, frutto di una vittoria contro l’Angola e una sconfitta contro la Spagna, mentre Les Bleus hanno raccimolato un solo punto, per effetto del ko contro le Furie Rosse e del ...

LIVE Spagna-Italia 4-3 Hockey pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : Adoher riporta avanti gli iberici - gli azzurri cercano una nuova rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della sfida – Il programma della sfida 15′ Si abbassa il ritmo, Italia molto stanca. 14′ Sfrutta il primo tiro diretto la Spagna, che va a segno con Adoher, 4-3. 12′ GAVIOLIIIIIIIIIIIII!!!! Pareggia l’Italia! In contropiede, sotto le gambe del portiere! 10′ Ci prova Malagoli in contropiede, senza trovare la porta. 9′ Due invenzioni ...

LIVE Spagna-Italia 3-1 Hockey pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : Pau Bargallo fa segnare l’allungo - inizia il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della sfida – Il programma della sfida 3′ Sassata di Lamas, che prende la traversa. Cartellino blu per Font, l’Italia avrà un tiro diretto. 2′ Che parata di Fernandez, che compie un miracolo sul bolide dalla distanza di Illuzzi. 1′ Errore di Illuzzi, parato da Fernandez. 1′ RIGORE! Steso in area Verona. 20.51 inizia IL secondo tempo 20.39 FINISCE ...

LIVE Spagna-Italia 0-0 Hockey pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano il primato del girone con i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della sfida – Il programma della sfida 7′ Occasionissima in favore dei padroni di casa, con Barozzi costretto ad una grande parata. Salgono a due i falli della Spagna. 6′ E’ la Spagna a costruire le migliori trame offensive, utilizzando anche un uomo dietro la porta, non riuscendo però a concretizzare. 5′ Fallo anche di Domenico Illuzzi, il secondo ...

LIVE Spagna-Italia Hockey pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano il primato del girone con i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della sfida – Il programma della sfida 19.30 Nell’altra sfida di giornata del gruppo A l’Angola si è confermata avversaria molto ostica, Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà a Barcellona, nell’edizione 2019 dei Roller Games, ed in modo particolare nei Mondiali di hockey su pista, con la ...

Italia-Spagna Hockey pista - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuova giornata di gare ai Roller Games di Barcellona, in cui la Nazionale italiana di hockey su pista scenderà in campo contro i padroni di casa della Spagna, nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali, per una sfida da non sbagliare dopo la non brillante prestazione contro l’Angola dell’esordio. Dal canto loro, gli iberici possono contare su una formazione di valore assoluto, reduce dal 3-1 rifilato alla Francia, che si ...

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Italia supera di misura la Germania nel finale - secondo successo per le azzurre : Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Hockey su pista femminile ai Mondiali di Barcellona 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere 1-0 la Germania, al termine di una partita con poche emozioni, e decisa solamente nel finale. Avvio di gara caratterizzato da molti falli, soprattutto da parte delle teutoniche, ben tre nei primi cinque minuti, mentre latitano le occasioni da gol da ambo le parti. A ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : buona la prima per l’Italia - sconfitta l’insidiosa Angola 5-4 : buona la prima per la Nazionale italiana di Hockey su pista ai Mondiali 2019 di Barcellona, dove gli azzurri sono riusciti a sconfiggere 5-4 l’Angola nella prima sfida del torneo, al termine di una gara iniziata però nel peggiore dei modi, con gli africani che sono passati in vantaggio dopo poco meno di cinque minuti, grazie a Joao Pinto. La Selezione del Bel Paese ha però reagito subito, trovando il pareggio su penalty con Domenico ...

Hockey pista - Mondiali under-19 2019 : l’Italia chiude al quarto posto - il Portogallo vince 4-1 : Si chiude con un quarto posto l’avventura della Nazionale italiana di Hockey su pista ai Mondiali under-19 di Barcellona, nell’ambito dell’edizione 2019 dei Roller Games, rassegna dedicata interamente al mondo dei pattini, a seguito della sconfitta per 4-1 contro il Portogallo nella finalina. Avvio di gara in favore degli azzurri, che a dieci minuti dal termine del primo tempo passano in vantaggio grazie alla rete del ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Le 10 azzurre chiamate da Massimo Giudice : I World Roller Games 2019 stanno per iniziare e a scaldare i motori ci sono tutte le Nazionali che parteciperanno alle varie gare iridate di tutti gli sport in programma. Fra queste c’è anche la Nazionale italiana femminile di Hockey pista, che in quel di Barcellona disputerà il suo settimo Mondiale della storia cercando di migliorare il risultato ottenuto due anni fa – a Nanchino (Cina) – quando chiuse al sesto posto ...

Hockey pista - Mondiali U19 : l’Italia cede all’Argentina in semifinale. Ora si giocherà il bronzo col Portogallo : La strada verso l’oro degli azzurrini di Enrico Mariotti ai Mondiali U19 di Hockey pista si interrompe sullo scoglio chiamato Argentina. Galimberti e soci infatti vengono battuti 2-0 dalla rappresentativa Albiceleste, che grazie alle reti di Torres (nella prima frazione) e Olmos (nella ripresa) si garantisce la finale iridata, da disputarsi venerdì al pari di quella per il 3°-4° posto della quale farà parte l’Italia. Ora il quadro ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. La padrona di casa Spagna fa paura : Siamo ormai in prossimità del via dell’edizione 2019 dei Mondiali di Hockey su pista, che metteranno di fronte le migliori formazioni del pianeta, con l’Italia che si presenterà ai nastri di partenza con legittime ambizioni di medaglia, ma con un girone non troppo agevole. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le avversarie degli azzurri nel gruppo A. ANGOLA: gli africani segneranno il debutto della Selezione del Bel ...