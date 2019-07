Hi-Rez | il publisher di Smite e Realm Royale | apre un nuovo studio di sviluppo a Brighton

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) Hi-Rez, conosciuto come ile sviluppatore di, stando undichiamato Red Beard Games.Come riporta VG247, loè diretto dal general manager europeo e vicepresidente del marketing globale Veronique Lallier, ed attualmente sta lavorando a unprogetto dopo il successo del rilascio di titoli Hi-Rez su Switch e il lancio del cross-play in, Paladins e."Costruire qui lodici consente di sfruttare appieno i talenti estremamente diversi e dinamici che esistono in Europa", ha affermato Lallier. "Il nostro obiettivo è offrire esperienze di gioco accessibili a grandi comunità di gioco, in un modo diverso da quello che è stato precedentemente intrso da Hi-Rez. Crea spazio per nuove idee ma sfrutta l'ampia esperienza che abbiamo precedentemente accumulato".Leggi altro...

