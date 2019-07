Guida turistica si arrampica su Colosseo per protesta | poi desiste

Panico e traffico bloccato a Roma : Guida turistica minaccia di buttarsi dal Colosseo - salvato : Panico e traffico bloccato al Colosseo dove un uomo, una guida turistica , ha protestato arrampicato al monumento. In via dei Fori Imperiali presenti poliziotti, carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autoscala. Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di convincerlo a scendere, finché l’uomo non ha deciso di desistere. L'articolo Panico e traffico bloccato a Roma : guida turistica minaccia di buttarsi dal ...

Incidente Siena - bus si ribalta : morta la Guida turistica - almeno 30 feriti : Un autobus turistico, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sul raccordo autostradale Siena–Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud: dopo il sollevamento del mezzo è stato ritrovato un corpo senza vita, una donna di 40 anni, molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell’Est Europa, in gran parte russi. La comitiva, circa 60 persone, si stava spostando su un bus a due piani da Montecatini Terme per ...