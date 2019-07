Grande successo per la scienza italiana | la ricercatrice romana Anna Maria Vegni tra le

Grande successo per il "JovaBeach Party" - : Fonte foto: fotogrammaGrande successo per il "JovaBeach Party" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal concerto di Jovanatti fra le rive di Lignano Sabbiadoro

Grande successo per Swim for Smile - la traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

Il walkman per le musicassette torna di moda grazie a una campagna di finanziamento online di Grande successo : Le nuove generazioni non sanno nemmeno come si usa. Ma sono ancora in molti che, per nostalgia o collezione, hanno ancora in casa le care e vecchie musicassette. Un progetto pubblicato su Kickstarter fa al caso loro: si chiama IT’S OK, è proposto da Ninm Labs e consiste in un dispositivo vintage che assomiglia ai mitici walkman degli anni Ottanta, ma è dotato di Bluetooth 5.0 per riprodurre le musicassette tramite altoparlanti moderni o cuffie ...

Mondiale femminile - l’Italia da Matterella : “Grande successo” : L’Italia è stata grande protagonista al Mondiale femminile, percorso ben al di sopra delle aspettative, oggi le calciatrici si sono presentate al Quirinale per essere ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una delegazioni di 10 calciatrici più Milena Bertolini, con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e con quello della Figc, Gabriele Gravina. “Essere qui e’ un motivo di orgoglio – ...

Grande successo al Teatro dell’Opera per la prima di Spartacus : Grande successo per la prima di Spartacus del maestro di Aram Khachaturian al Teatro dell’Opera di Roma messo in scena dal Teatro Astana Opera. Uno spettacolo eccezionale, che per la prima volta grazie agli artisti Kazaki va in scena per la prima volta in Italia. All’inizio dello spettacolo è stato chiesto un Grande applauso per il reparto tecnico, che è riuscito in una vera e propria impresa dato che i materiali sono arrivati in Grande ...

Brindisi - Grande successo per il Fresh Show : in tantissimi sul lungomare : Si è concluso sabato in tarda serata il Fresh Show, l'annuale kermesse dedicata al mondo dell'Hip-Hop che si svolge a Brindisi ogni anno, sempre nel mese di giugno. Quest'anno la manifestazione è arrivata alla sesta edizione, ed è stata ideata dalla direttrice artistica Brindisina Silvia Bevilacqua. La stessa infatti ha una scuola di ballo sita nel pieno centro storico della città, la Fresh Family Academy, nome dal quale ha poi preso il nome lo ...

É successo in TV - 1° luglio 2017 : la Grande notte di Vasco in diretta tv (VIDEO) : 150 metri di Palcoscenico, oltre 1500 metri quadri di schermi, 29 torri di ritardo del suono. Non stiamo mica dando i numeri a casaccio, sono solo un paio dei grandi numeri messi in cassaforte dalla tappa grande tour di Vasco Rossi realizzata a Parco Enzo Ferrari di Modena che per l'occasione diventa 'capitale del rock'.Non è tutto, raccogliendo i dati pubblicati da più siti, con un sold out da 220.000 biglietti venduti Vasco mette a segno un ...

Ecco cos’è successo dopo la fine del Grande Fratello! Gennaro Lillio choc : Gennaro Lillio è uno dei personaggi-rivelazione del Grande Fratello 16. Il modello napoletano, che nella Casa ha iniziato una storia d’amore con Francesca De Andrè, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E ha parlato del rapporto che ha attualmente con gli ex compagni di avventura.-- Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti ...

TEMPTATION ISLAND 2019/ Il Grande segreto del suo successo non sono i tradimenti : TEMPTATION ISLAND 2019, torna il reality dei tradimenti: perché non è un gioco ma un esperimento sociologico che tiene incollati i telespettatori alla tv.

Gino D’Acampo : dopo il Grande successo nel Regno Unito approderà sulla TV italiana : Chi è Gino D’Acampo? Gino D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucina italiana e le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa, Gino ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a ...

Musica in TV - Grande successo di pubblico e ascolti per l’evento di solidarietà “Ballata per Genova” : Ieri sera è andata in onda su RaiUno una emozionante serata di Musica e non dedicata alla città di Genova dieci esatti mesi dopo la caduta del Ponte Morandi: una serata dal titolo Ballata per Genova. Serata che si è rivelata un grandissimo successo di pubblico (Piazzale Kennedy gremito di gente), ascolti (l’evento è stato guardato da 3,1 milioni di persone con il 18,5% di share) e, cosa più importante, raccolta fondi. Ma analizziamo nel ...

Un Grande successo a Ragusa la prima edizione della Wacky Races : Un grande successo la prima edizione della Wacky Races a Ragusa organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

Spazio - le straordinarie immagini della Calabria : Grande successo per il lancio della sonda MoCris [GALLERY] : “Ieri da Camigliatello Silano è stato lanciato con successo il pallone stratosferico MoCris per studiare i raggi cosmici con rivelatori di particelle. Il pallone ha raggiunto una quota di 31500 metri – scrive l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) sulla propria pagina Facebook -. Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere, MoCris, è un progetto nato dalla collaborazione tra ABproject, Ocra Infn e il Liceo Scientifico di ...

Etna Comics - Grande successo per la fiera del fumetto più importante della Sicilia : Caldo tanto caldo, ma questo non ha fermato l'edizione del 2019 della fiera Comics più importante del Sud Italia (insieme a Napoli Comicon) con ospiti illustri da Los Angeles, cantanti, doppiatori, autori di fumetti e videogiochi, cosplayer e chi più ne ha più ne metta. Etna Comics ha fatto registrare un autentico boom di presenze lo scorso giovedì, venerdì e, soprattutto, sabato. Ospiti di livello internazionale Tra gli ospiti più importanti ...