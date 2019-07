Governo | Salvini pronto a proporre Fontana agli Affari Ue

Governo - in arrivo nuovo ministro Politiche Ue. Salvini : “Ho proposto il nome a Conte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, assicura che la nomina del prossimo ministro per le Politiche europee è in arrivo: lo stesso leader della Lega ha proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nome della persona che andrebbe a Bruxelles e che, per il momento, non è stato ufficializzato.Continua a leggere

Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini. In nome della ragion di Governo : Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Di Maio che sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del Governo, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il ...

Conte - Salvini - Di Maio e i rischi del “possibilismo” di Governo : Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Matteo Salvini vicepresidente e ministro degli Interni. E' l'attacco a...

Violenza sulle donne - Salvini : “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al Governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” : L’accusa di sessismo da parte del sottoregretario Spadafora a Salvini per il caso della comandante Rackete? “Cosa sta a a fare al governo con me? Sta al governo con un pericoloso maschilista? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista e maschilista non ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampa sulle accuse di sessimo e ...

Nel Governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

Autonomia - vertice di Governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il Governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

Migranti - scontro al Governo con Salvini - il Ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...

"I trafficanti sono favoriti dalle politiche di questo Governo". 'Alex' sfida Salvini : Aggiornato alle ore 14,53 del 7 luglio 2019. "I trafficanti sono favoriti dalle politiche di questo governo, perché sono pagati due volte in Libia: innanzitutto dal governo italiano che ha rifinanziato una missione allucinante, in quanto queste milizie sono quelle che ogni tanto si travestono da Guardia costiera, ricatturano le persone e le riportano nei centri. trafficanti pagati indirettamente dal governo italiano e direttamente dai ...

Mediterranea sfida il Governo : "Non ci fermiamo. Salvini voleva il nostro scalpo" : Giovanna Stella La portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, minaccia di tornare in mare: "Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci" Dopo il caso della nave Sea Watch 3, un'altra ong - in questo caso italiana - sta sfidando il governo gialloverde. Alex, infatti, è entrata a Lampedusa senza il permesso del ministro dell'Interno. E ora che i migranti sono sbarcati e hanno ricevuto assistenza, spuntano tutti i retroscena. Il ...

Migranti : Salvini - ‘in corso attacco contro Governo italiano e ministro’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro ed evidente che è in corso un attacco contro il governo italiano, in particolare contro un ministro che ha dimostrato di avere le palle e di avere il consenso del popolo italiano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “In Europa sono terrorizzati – aggiunge – e le proveranno tutte pur di fermarci e di ...

Immigrazione : Ministro Salvini : caro Governo tedesco non riapro porti : Matteo Slavini: "caro governo tedesco i porti italiani non li riapro, soprattutto se me lo chiedete voi". Lo ha detto il Ministro dell'Interno Salvini

