Good Omens | la miniserie tv di Amazon è senza infamia e senza lode

L’assurda petizione contro Good Omens é l’epic fail dell’anno : chiedere a Netflix di cancellare una serie su Amazon : Negli ultimi anni gli utenti online hanno trovato il modo di farsi ascoltare grazie a innumerevoli petizioni online, ma quella lanciata contro Good Omens è davvero assurda. Un gruppo cristiano, Ritorno all'Ordine, ha chiesto a Netflix di cancellare la serie ritenuta, secondo loro, "blasfema". L'organizzazione ha anche sostenuto una tesi che avvalora la loro ipotesi, ma non è questo a rendere il tutto esilarante: il destinatario di tale ...

Good Omens : anticipazioni puntate e cast completo della serie tv : Good Omens: anticipazioni puntate e cast completo della serie tv Good Omens è la nuova serie di Amazon Prime Video che è tratta dall’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, tradotto in italiano come Buon Apocalisse a tutti! Il progetto nei mesi precedenti è stato molto atteso sia dai fan del romanzo che da chi non lo ha mai letto, probabilmente per i nomi che troviamo nel cast. A vestire i panni dei protagonisti sono Michael ...

David Tennant - l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova serie remake di Broadchurch? : Per David Tennant è un periodo decisamente impegnativo. Mentre Good Omens è appena approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video, l'attore scozzese ha annunciato che sarà nel cast di una nuova serie tv che sembra avere molti tratti in comune con Broadchurch, il crime britannico che l'ha visto protagonista. Si tratta di Deadwater Fell, in onda su Channel 4, un thriller su una remota comunità che affronta le conseguenze di un orribile crimine. ...

Recensione Good Omens : lo stravagante sodalizio degli opposti : Recensione Good Omens: i sempreverdi Michael Sheen e David Tennant sono ingranaggi ben oliati che funzionano all’interno di un motore che tanto liscio non vaGood Omens esce oggi, 31 maggio su Amazon Prime Video. Il servizio streaming ha presentato qualche giorno fa la serie, tratta dal romanzo di Neil Gaiman e con David Tennant e Michael Sheen, a Milano nel corso dell’Amazon Night.Good Omens è una co-produzione tra BBC Two e Amazon ...

«Good Omens» : la tentazione su Amazon ha il volto di Jon Hamm : Jon Hamm in Good OmensSul set di Good OmensMichael Sheen e David TennantSul set di Good OmensGood Omens - Il posterDiviso tra bene e maleContro il caldo di LondraVi siete mai chiesti di quale segno zodiacale sia la Terra? Pare sia della Bilancia, almeno secondo la voce narrante di Good Omens, la serie televisiva disponibile dal 31 maggio su Amazon Prime Video, scritta da Neil Gaiman e basata sull’omonimo romanzo (in Italia Buona apocalisse a ...

La chimica straordinaria tra Aziraphale e Crowley salva Good Omens da un’Apocalisse frettolosa e senza climax (recensione) : È difficile, per i non appassionati del genere, avvicinarsi a un prodotto come Good Omens su Prime Video. La serie fantasy-comedy adattata per la tv da Neil Gaiman richiede infatti una considerevole dose di fiducia nell'idea che dall'ennesimo confronto fra bene e male si possa trarre una lezione nuova. Che possa venirne fuori qualcosa di più di poche ore di intrattenimento, di meraviglie visive fini a sé stesse. Diciamolo subito: di questa ...

5 cose da sapere su Good Omens : La fine del mondo, si sa, prima o poi arriverà, ma nella serie Good Omens, dal 31 di maggio su Amazon prime video, una coppia di amici di lunga data fa di tutto per impedirne (o almeno posticiparne) l’ineluttabile realizzazione. I due sono un angelo rotondetto e amante della buona cucina, Aziraphale, e un diavolo smilzo che si crede molto figo di nome Crowley. Interpretati dal gallese Michael Sheen e dallo scozzese David Tennant, i due non ...

Good Omens su Amazon Prime Video il 31 maggio - dal creatore di American Gods arriva una nuova parabola sociale : Sbarca Good Omens su Amazon Prime Video: l'attesa miniserie britannico-statunitense basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, "Buona Apocalisse a tutti!", arriva sulla piattaforma di streaming da oggi, 31 maggio. Sei episodi, dalla durata di 50-55 minuti ciascuno, per immergersi nel mondo creato da Gaiman, autore e sceneggiatore televisivo. Il romanzo originale è una commedia metafisica sull'Apocalisse, nonché una parabola ...

Good Omens - il trailer - il cast e le novità dall’apocalisse : Un assaggio dell’apocalisse sarà a disposizione dal 31 maggio su Amazon Prime Video, grazie alla nuova serie targata Amazon Prime in una coproduzione con la BBC dal titolo Good Omens tratto dal romanzo ironico del 1990 firmato dal compianto Terry Pratchett e da quel genio di Neil Gaiman che ha curato anche la sceneggiatura ed è stato coinvolto nella produzione. La serie che mescola umorismo e horror, fantasy e drama e di cui Amazon ha ...

Good Omens è un’apocalisse folle e fin troppo caotica : http://www.youtube.com/watch?v=hUJoR4vlIIs La fine del mondo, figli di Satana, angeli e demoni, cavalieri dell’Apocalisse, bestie infernali.: tutti elementi non decisamente nuovi nell’ambito della simbologia televisiva e cinematografica. Ma il mix che ne fa Good Omens, prima il libro scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett e ora la serie che lo stesso Gaiman ha adattato, è di sicuro sorprendente, brillante e dissacrante. Il ...

Cosa guardare su Netflix e Prime Video dal 31 maggio - le migliori serie da Good Omens a When They See Us : Scegliere Cosa guardare su Netflix e Prime Video è sempre complicato, ma dal 31 maggio lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra le serie tv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Il 31 maggio debutta When They See Us, miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem ...

Good Omens - David Tennant e Michael Sheen come due Beatles contro l’apocalisse : https://www.youtube.com/watch?v=hUJoR4vlIIs Un angelo veramente molto molto buono e un diavolo che si vanta della propria perfidia (ma che in fondo è… un buon diavolo) sono i protagonisti della serie Good Omens, su Amazon Prime Video dal 31 maggio. Insieme, i due faranno di tutto per impedire la fine del mondo: dopo millenni tra gli umani vi si sono affezionati e decidono di unire le forze per impedire che l’anticristo dia il via ...