Golf | European Tour | sei italiani in gara allo Scottish Open Presenti Rory McIlroy

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm vince il suo secondo Irish Open. Edoardo Molinari 9° - sfiora il pass per il British Open : Quarto successo per Jon Rahm sull’European Tour nella propria carriera. Lo spagnolo trionfa al Dubai Duty Free Irish Open con un regale ultimo giro in -8 (e uno score totale di -16) composto da otto birdie, un eagle e due bogey, e lo conquista per la seconda volta in carriera dopo la vittoria del 2017. Per Rahm, nel complesso, si tratta dell’ottavo torneo conquistato a livello professionistico: oltre ai quattro del Tour europeo, si ...

Golf - European Tour 2019 : Padraig Harrington infiamma il primo giro dell’Irish Open - buona partenza per la spedizione italiana : Si è conclusa con una gradita sorpresa la prima giornata del Dubai Duty Free Irish Open 2019, appuntamento dello European Tour che rientra nel prestigioso circuito delle Rolex Series e che si svolge presso il Golf Club di Lahinch, cittadina della Contea di Clare collocata sulla costa occidentale dell’isola irlandese. La classifica provvisoria vede al comando uno dei beniamini del pubblico di casa, ovvero l’irlandese Padraig ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout trionfa all’Andalucia Valderrama Masters con sei colpi sui secondi. 26° Edoardo Molinari : Dominio assoluto di Christiaan Bezuidenhout all’Andalucia Valderrama Masters di Sotogrande, in Spagna. Il sudafricano approfitta di una concorrenza del tutto incostante nell’arco del torneo, e soprattutto del quarto giro, per chiudere in par la giornata e vincere per la prima volta un torneo dell’European Tour. Il nativo di Delmas finisce il torneo in -10 (66 68 69 71), con ben sei colpi di vantaggio sul folto gruppo dei ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout prende il largo all’Andalucia Masters - in difficoltà gli italiani nel terzo giro : Prosegue la fuga del sudafricano Christiaan Bezuidenhout al termine del terzo giro del Andalucia Masters 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande (Spagna) e organizzato dalla Fondazione Sergio Garcia, che mette in palio anche tre posti per la qualificazione all’Open Championship, in programma dal 18 al 21 luglio. Nonostante una giornata meno positiva rispetto alle prime due (66 e ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout allunga all’Andalucia Valderrama Masters - quattro italiani superano il taglio : Si conclude il secondo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, il torneo dell’European Tour organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia. Dopo aver chiuso le prime 18 buche al secondo posto, quest’oggi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout allunga decisamente sulla concorrenza, portandosi a -8 con quattro colpi di vantaggio su tutti gli inseguitori. A inseguire il leader, a -4, ci sono il gallese Bradley Dredge e il trio di ...

Golf - European Tour 2019 : Victor Perez al comando dell’Andalucia Masters - italiani in difficoltà nel primo giro : Si è concluso sul percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande, in Spagna, il primo giro del Andalucia Masters 2019, torneo dello European Tour ospitato dalla Fondazione Sergio Garcia e tornato in calendario soltanto nel 2017 dopo le difficoltà economiche. Dopo le prime 18 buche al comando della classifica si è portato il francese Victor Perez (-6), in cerca della sua prima affermazione sul massimo circuito continentale dopo l’ottimo ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani sfidano Sergio Garcia all’Andalucia Valderrama Masters : Di recente introduzione nel calendario dell’European Tour, l’Andalucia Masters ha già una storia un po’ complicata. Nato nel 2010, è stato cancellato nel 2012 per problemi relativi ai costi, solo per poi tornare nel 2017. Lo scorso anno un tempo veramente inclemente ha obbligato a terminare il torneo su 54 buche, invece che sulle tradizionali 72. Tre volte vincitore è Sergio Garcia, che con la sua Fondazione è l’uomo che ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan conquista il BMW International Open! Fitzpatrick sconfitto al playoff - terzo Edoardo Molinari : Successo di Andrea Pavan al BMW International Open 2019, appuntamento dello European Tour andato in scena questa settimana sul percorso del Golf Club Eichenried di Monaco di Baviera (Germania). Il Golfista italiano ha conquistato il suo secondo titolo sul massimo circuito continentale dopo la vittoria dello scorso anno al D+D Real Czech Masters chiudendo un periodo piuttosto complicato che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il ...

Golf - European Tour 2019 : Martin Kaymer s’invola in testa al BMW International Open. Edoardo Molinari e Andrea Pavan quinti : A piccoli passi, quasi senza far rumore, ma forse Martin Kaymer sta tornando. Un altro indizio arriva in questo senso dal secondo giro del BMW International Open a Monaco: in Baviera, il tedesco si rivela (per il momento) quale leader del torneo con uno score totale di -11 e un -6 di giornata frutto di otto birdie e due bogey. L’eroe della Ryder Cup 2012 precede di due colpi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e di tre il finlandese ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani in Germania per il BMW International Open - Matt Wallace difende il titolo : Dopo la settimana dedicata allo U.S. Open, chiuso con la prima vittoria in carriera in un Major per lo statunitense Gary Woodland, il calendario dello European Tour riprenderà dalla Germania con il BMW International Open 2019. Il percorso del Golfclub Munchen Eichenried di Monaco di Baviera è stato completamente rinnovato per l’occasione, con consistenti modifiche che interessano soprattutto le superfici dei green alla ricerca di un maggiore ...

Golf - European Tour 2019 : Jaidee e Khongwhatmai portano la Thailandia al successo nel GolfSixes - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli quarti : Si è conclusa oggi la due giorni portoghese del GolfSixes, evento particolare incluso nel calendario dell’European Tour, ma che non assegna montepremi valido per la Race to Dubai. La vittoria va ai thailandesi Thongchai Jaidee e Phachara Khongwhatmai, che vincono la finale con l’Inghilterra (rappresentata da Tom Lewis e Paul Waring) per 2-1. L’Italia conclude al quarto posto: dopo aver battuto per 2-1 la Francia di Victor Perez ...

Golf - European Tour 2019 : Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari avanzano al secondo turno del GolfSixes - sfida con la Francia nei quarti di finale : Si è conclusa presso il percorso del Oitavos Dunes di Cascais (Portogallo) la prima delle due giornate di gara del GolfSixes 2019, appuntamento dello European Tour che non assegna punti per la Race to Dubai e che si svolge secondo una formula decisamente particolare: si partecipa infatti a coppie ed in rappresentanza della propria nazione. Le sedici formazioni in gara sono state suddivise in quattro gironi e soltanto le prime due della ...

