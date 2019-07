Gli obblighi imposti da Francesco Bellomo nel contratto di schiavitù

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Obbligo ad attenersi a un dress code ”classico” o “estremo”, a cancellare foto o amicizie da Facebook, a essere sempre reperibili, divieto di sposarsi: erano questi i dettami da seguire previsti dal “di schiavitù”, che l’ex giudiceha fatto sottoscrivere a quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata ‘Diritto e Scienza’.- ai domiciliari nella sua casa a Bari per maltrattamenti ed estorsione - secondo quanto riportato nell’ordinanza di arresto, imponeva una serie die divieti, elencati nelche faceva sottoscrivere. Una borsista sarebbe stata “punita” per aver violato gli, finendo in una rubrica sulla rivista della Scuola con “dettagli intimi sulla sua vita privata”. Da ...

