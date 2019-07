Giffoni Film Festival 2019 programma e ospiti del cinema italiano

Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara : come incontrare le star di Suburra La Serie : Le riprese di Suburra La Serie 3 non sono ancora iniziate ma i fan dei suoi protagonisti si preparano per un evento importante: Alessandro Borghi sarà al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara . Aureliano e Spadino si ritroveranno insieme allo stesso evento ma mentre il primo avrà modo di commentare Il Primo Re e la Serie Netflix il secondo si unirà a lui proprio per analizzare il fenomeno di Suburra che potrebbe concludersi con la sua ...

“Dolcissime” - da Giffoni alle sale film su adolescenza e bullismo : Sarà in anteprima al festival di Giffoni e il primo agosto nei cinema "Dolcissime", il film su adolescenti, amicizia, cyber bullismo e voglia di riscatto diretto da Francesco Ghiaccio. Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (interpretata da Valeria Solarino) ex campionessa sportiva, Chiara ha una chat con un ...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...