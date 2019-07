Galaxy Watch Active | abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico. L'articolo Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019: ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà funzioni esclusive : potrà rilevare le cadute ed effettuare ECG : Scopriamo nuove anticipazioni relative a Samsung Galaxy Watch Active 2, che dovrebbe includere un sensore ECG e un rilevatore di caduta. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 avrà funzioni esclusive: potrà rilevare le cadute ed effettuare ECG proviene da TuttoAndroid.

Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy Watch Active 2 : Il presunto Samsung Galaxy Watch Active 2 si mostra in una serie di immagini che ne svelano le linee, confermando l'assenza della ghiera rotante. L'articolo Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy Watch Active 2 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Tab Active Pro sono in arrivo : Secondo quanto afferma Sammobile, Samsung avrebbe già iniziato a lavorare a Galaxy Watch Active e e a Galaxy Tab Active (Pro). L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Tab Active Pro sono in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita - mentre spunta Galaxy Watch 2 : Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera ad apertura variabile in tre stadi e un nuovo caricabatterie wireless, mentre sarebbe in arrivo Samsung Galaxy Watch 2. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una fotocamera inedita, mentre spunta Galaxy Watch 2 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch si aggiorna per migliorare la stabilità di Samsung Health : Poche ore fa, Samsung ha rilasciato un aggiornamento software minore per il Galaxy Watch che porta una maggiore stabilità al dispositivo per allinearsi a un aggiornamento dell'app Samsung Health, la quale è stata aggiornata all'inizio di questa settimana per aggiungere il supporto di Galaxy Fit e correggere alcuni bug. L'articolo Samsung Galaxy Watch si aggiorna per migliorare la stabilità di Samsung Health proviene da TuttoAndroid.

I numeri certificano un iniziale successo per Samsung Galaxy S10 e Facebook Watch : Diamo qualche numero! I dati di vendita di Samsung Galaxy S10 sembrano essere decisamente promettenti per il colosso sud-coreano. Anche Facebook pare soddisfatta dei numeri fatti registrare dalla piattaforma Facebook Watch. L'articolo I numeri certificano un iniziale successo per Samsung Galaxy S10 e Facebook Watch proviene da TuttoAndroid.

Samsung One UI è finalmente in rilascio anche per Galaxy Watch LTE da 46 mm : Il portafoglio di smartWatch di Samsung è stato aggiornato il mese scorso con l'ultima interfaccia One UI che rinnova l'aspetto del sistema operativo e aggiunge molte nuove funzionalità, tuttavia lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE è rimasto escluso dall'update. Ora anche questo modello sta finalmente ricevendo l'aggiornamento OTA per entrambe le versioni del firmware destinate agli Stati Uniti e all'Europa. L'articolo Samsung One UI ...

Recensione Samsung Galaxy Watch Active : smartwatch vero in formato mignon : Samsung Galaxy Watch Active è passato sotto la nostra lente di ingrandimento, ne sarà uscito bene? L'articolo Recensione Samsung Galaxy Watch Active: smartWatch vero in formato mignon proviene da TuttoAndroid.

Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch : ecco i primi dettagli : In base ad alcune fonti, Samsung sta lavorando al successore del Galaxy Watch e avrà come numeri di modello SM-R820 e SM-R830 per le varianti solo Wi-Fi e Bluetooth e SM-R825 e SM-R835 per le varianti LTE, inoltre potrebbe esserci anche una variante 5G destinata agli Stati Uniti con i numeri di modello SM-R827 e SM-R837. L'articolo Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch: ecco i primi dettagli proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Samsung One su Galaxy Watch - Gear S3 e Gear Sport : L' Aggiornamento Samsung porta un nuovo software per gli smartWatch della serie Galaxy e Gear citati ed è dotato di interfaccia One UI di Samsung, nuova grafica che include nuove animazioni e visualizza delle informazioni "a colpo d'occhio".