Fusilli con pesto alla siciliana melanzane mandorle

cosacucino.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019)conRicetta per il: 15 foglie di basilico 120 g di pomodorini 70 g di ricotta 70 g di parmigiano 40 g di70 ml olio evo Sale e pepe quanto basta Procedimento Il procedimento è semplice, dovete frullare tutto insieme ed ilè pronto. Tagliate un po’ di melanzana a listarelle e soffriggete nell’olio d’oliva, successivamente aggiungeteai vostricotti, per finire aggiungete una granella ditostate e mescolate tutto.. et voilà il piatto é pronto Ricetta di Deborah Quarto

AlicePizzakaiju : Fusilli con i pomodorini - AlicePizzakaiju : Fusilli con i pomodorini - emanuelapelusi : Fusilli bucati con ragù vegetariano -