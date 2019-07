Furlan | mar Mediterraneo divenuto scenario di naufragi

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – “Il marsi e’ ridotto a una pozza salata teatro didi uomini, donne e bambini disperati in cerca di una vita migliore, che l’Europa non sa regolare collegialmente e il nostro Governo si ostina ad affrontare con la politica dell’annuncio e dei respingimenti”. Cosi’ la segretaria della CISL, Annamaria, aprendo la conferenza organizzativa, osservando che “si propongono soluzioni che offrono alle popolazioni occidentali impoverite un facile bersaglio per le proprie frustrazioni”. E conclude: “Non c’e’ una Banca Centrale della Democrazia, della pace e della dignita’ umana, che possa all’occorrenza aprire i propri rubinetti come accade per la liquidita’ monetaria. Teniamolo bene a mente, senza attendere che gli effetti carsici del disagio scavino gallerie sulle quali ...

