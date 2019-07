Fumata nera per il bando del concorso Regione Campania | il 9 luglio sulla Gazzetta

Autonomie - Fumata nera per il "regionalismo differenziato" : resta il nodo scuola : Dopo la riunione della scorsa settimana fallisce il nuovo round di incontri tra Lega e M5: restano ancora molti i nodi da...

Fumata nera al vertice sull'autonomia. Nuovo incontro giovedì : Si tratta ancora. Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un Nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ancora i nodi da ...

Autonomie - Salvini : “Parlamento potrà modificare testo” ma è Fumata nera. Lezzi : “Proposta che rispetti Costituzione” : “Il mio testo è pronto da mesi. Il Consiglio dei ministri dovrà approvare un’intesa che dovrà poi essere sottoposta alle Regioni, perché sono le Regioni ad esser protagoniste: devono dire si o no. Poi il Parlamento potrà discutere. Ci sono le commissioni che possono approfondire, suggerire, modificare. Ma se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando? L’importante è che esca un testo”. Così il vicepresidente del ...

Autonomie - Fumata nera dopo vertice a Palazzo Chigi : “Incontro positivo”. La Lega propone Bagnai ministro Affari Europei : fumata nera dopo un vertice affollato a Palazzo Chigi e che aveva al centro del dibattito le Autonomie. I ministri si incontreranno di nuovo lunedì 8 luglio nel primo pomeriggio. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, all’incontro hanno preso parte anche i ministri Giovanni Tria, Barbara Lezzi, Erika Stefani, Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli, ...

Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. A Sassoli mancano 7 voti : Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. Nella prima votazione nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. All’europarlamentare del Pd sono mancati sette voti - 325 invece dei 332 necessari - per centrare l’elezione al primo tentativo. L’Eurocamera procederà ora a una seconda votazione per scegliere il successore di...

Presidente Parlamento europeo - Fumata nera al primo scrutinio : Sassoli non raggiunge il quorum per 7 voti : Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” fumata nera al Parlamento europeo dove è in corso la votazione per l’elezione del nuovo Presidente. Nella prima tornata di voto nessun candidato ha raggiunto il quorum, neanche David Sassoli, ex giornalista, vicedirettore e conduttore ...

Fumata nera sulle nomine Unione Europea - Conte : metodo sbagliato : Fumata nera sulle nomine Ue. Il Consiglio europeo straordinario sulle nomine e' stato sospeso e riaggiornato a domani alle 11. "Siamo perplessi"

Ue - Fumata nera al vertice per le nomine : si riparte domani Scattata la rivolta anti-Merkel : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

Fumata nera sulle nomine Ue : i leader si ritroveranno domani : Finora niente accordo sulle nomine Ue. Di conseguenza i leader hanno sospeso il Consiglio europeo e hanno deciso di riconvocarsi domani alle 11 sempre nella capitale belga. ...

Autonomie - Fumata nera : tutto rimandato a luglio : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

