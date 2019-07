Frantic Kukkuni | giorno 14

termometropolitico

(Di martedì 9 luglio 2019) «Allora, ragazzi, il feedback dei lettori è ottimo» dice l’editore «Livello di engagement altissimo. Il nostro non dire niente ma dirlo bene paga, direi che mi merito un applauso.» La sala è percorsa da un battere di mani proporzionato al quantitativo di caffeina nel corpo degli articolisti. Sono le otto di mattina, Ennio è l’unico in cravatta, fuori la primavera fa capolino su Milano e gli altri giornalisti sono chini sul portatile. «Citalopram, oggi che tragedie abbiamo in pentola?» fa il capo. «Adolescenti suicidi, le correlazioni con il surriscaldamento globale e l’industria della carne.» «Bellissimo, andata. Ciccilla?» «La Puglia non è solo Caparezza.» «Un articolo che non mancherà di stupire. Tu coi capelli fuxia?» «Il maschilismo tossico di Bayside school.» «Perfetto. Firillo?» Firillo La redazione china la testa ognuno sul proprio portatile, in attesa. Dopo pochi ...