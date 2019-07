FRANCESCO BELLOMO ARRESTATO Sms choc alla ricercatrice | il tuo dna è malato

FRANCESCO BELLOMO - arrestato ex giudice/ Santanchè "Tutti sapevano del contratto" : Francesco Bellomo, arrestato l'ex giudice dello scandalo delle minigonne. Daniela Santanché: "Tutti sapevano di quel contratto ma nessuno parlava"

Arrestato FRANCESCO BELLOMO - giudice che imponeva minigonne alle borsiste : anche minacce a Conte : Il giudice Francesco Bellomo, balzato agli onori delle cronache perché imponeva minigonne e tacchi a borsiste e ricercatrici che collaboravano con lui, è stato posto ai domiciliari con le accuse di maltrattamento ed estorsione aggravata. Dall'inchiesta emerge un altri filone di indagine che vede coinvolto come vittima anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

FRANCESCO BELLOMO arrestato per maltrattamenti ed estorsione. Ex giudice accusato anche di calunnie e minacce a Conte : Francesco Bellomo, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato che imponeva minigonne e dress code alle sue borsiste, è agli arresti domiciliari. Il docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva ...

FRANCESCO BELLOMO arrestato : calunnie e minacce a Conte per l’ex giudice che imponeva il dress code alle sue borsiste : Una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stato notificata a Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata ‘Diritto e Scienzà. Bellomo risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva ...