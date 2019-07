Francesco Bellomo arrestato | l' ex giudice è accusato di maltrattamento nei confronti di

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stato notificata a, exbarese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata ‘Diritto e Scienza’.risponde dei reati dineidi quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva imposto anche un dress code, ed estorsione aggravata ai danni di un’altra corsista.I fatti contestati risalgono agli anni 2011-2018. L’arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Bari Antonella Cafagna. Il reato di maltrattamenti sarebbe stato commesso daneidi donne con le quali aveva avuto una relazione sentimentale, in concorso con l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, coordinatore ...

