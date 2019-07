Fortnite | ritira il figlio da scuola per farlo diventare un campione di e-sport

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019)e gli e-. Gli e-sono la competizione in maggiore ascesa del momento con un giro di affari che si prevede possa arrivare a 1,6 miliardi di euro nel corso del 2021. Se cento anni fa cominciavano a diffondersi le principali disciplineive che popolano tv e palazzetti di oggi, oggi si stanno piantando le basi per le nuove competizioniive del futuro, basate sulle abilità nel mondo dei videogiochi, che stanno già riscuotendo un successo pazzesco attirando sponsorizzazioni e finanziamenti da parte delle aziende di tutto il mondo. Sarà per questo che il padre di Jordan Herzog, David, ha deciso dire ildallaperconcentrare esclusivamente sui videogiochi e trasformarlo in undi e-al posto della storia Invece di studiare storia o matematica, il 16enne Jordan passa 14 ore davanti allo schermo ...

