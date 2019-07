Fiorentina | Biraghi punzecchia il Milan | “L’anno scorso lo rifiutai | voglio progetti

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Da Moena, sede del ritiro della, ha parlato Cristiano, terzino sinistro viola. Reduce da un lungo infortunio, l’esterno ha fatto il punto sul suo recupero: “In testa in questo momento ho solo il ginocchio, è normale perchérecuperare più in fretta possibile perché mi manca tanto il campo. Ho passato tutta l’estate a Firenze a curarmi quindi non vedo l’ora di rientrare e stare bene. Penso di rientrare in gruppo giovedì quindi fondamentalmente non ho perso tanto di preparazione, ho tenuto il tono muscolare per quel che potevo, e penso che la condizione quando torneremo dagli Usa sarà ottimale”. La scorsa stagioneè stato ad un passo dal lasciare la: “L’annoilsolo le cose giuste, le cose fatte bene, iseri ed importanti. A Firenze sto bene, la mia famiglia ...

