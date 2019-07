Fiction Rai 2019-20 | le conferme e le novità della prossima stagione

Anna Foglietta è Nilde Iotti nella Fiction Rai che ne celebra il ricordo a vent’anni dalla morte : L’attrice Anna Foglietta (vista in Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il premio) sarà Nilde Iotti nella docufiction Storia di Nilde prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai fiction e diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri – tra cui quella dell’ex Presidente ...

STASERA IN TV RAI/ Programmi 28 giugno : tanti film e repliche di Fiction TV : STASERA in TV Rai: cosa andrà in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019? film, la 'Grande Storia' e lo sport su Rai2, tutti i Programmi.

Tutto può succedere - la Fiction Rai condannata per danno di immagine : La fiction Tutto può succedere è stata condannata per un risarcimento pari a tremila euro per danno all’immagine e alla reputazione ai produttori di birre artigianali

Rai1 - la domenica in prima serata la Fiction : ecco quali nell'autunno 2019 (Anteprima Blogo) : È notizia di oggi (fonte: il settimanale Chi) lo spostamento di Live - Non è la d'Urso dal mercoledì alla domenica (per lasciare la serata libera alla Champions League?). La conduttrice si troverà di fronte competitor sulla carta molto forti: su Rai2 ci sarà Fabio Fazio con Che tempo che fa, su La7 dovrebbe esserci Non è l'Arena di Massimo Giletti (che non ha ancora annunciato le sue intenzioni per il futuro, è in scadenza di contratto con ...

Rai - condanna senza precedenti : "Questa birra fa schifo" - stangata per la battuta nella Fiction : Una sentenza clamorosa quanto singolare. Unionbirrai vince la causa intentata contro la Rai. Il Giudice di Pace ha condannato Viale Mazzini a risarcire l’Associazione dei piccoli birrifici indipendenti per danno all’immagine e alla reputazione per un ammontare di 3.000 euro più le spese processuali.

Alessio Boni diventa Enrico Piaggio in una Fiction della Rai : anticipazioni : Come già noto da qualche settimana, ora arriva la conferma definitiva: Alessio Boni presterà il suo volto a Enrico Piaggio, il padre della Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, in un tv movie prodotto da Massimiliano La Pegna per Moviheart in coproduzione con Rai fiction, per la regia di Umberto Marino. Nel cast ci sarà spazio pure per Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisé ...

Casting per una serie tv di Rai Fiction e un musical connesso al Teatro Brancaccio di Roma : Sono state riaperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di comparse, per la realizzazione della serie televisiva "La guerra è finita", prodotta da Palomar per Rai Fiction. Le riprese sono già iniziate e proseguiranno ancora per qualche tempo tra Reggio Emilia e zone limitrofe. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per un importante musical in connessione con il Teatro Brancaccio di Roma, per un'attività artistica che verrà poi svolta ...

Il commissario Ricciardi diventa una Fiction con Lino Guanciale per la Rai : Grande mattatore delle fiction Rai insieme con Alessio Boni (anche lui impegnatissimo nel prossimo futuro), Lino Guanciale è pronto a vestire i panni del commissario Ricciardi in una serie evento che sarà in onda sulla Rai. Il personaggio del commissario è stato creato da Maurizio De Giovanni, l’autore de I bastardi di Pizzofalcone: la trasposizione in immagini delle storie di De Giovanni sarà diretta da Alessandro D’Alatri e ...

Foto di Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi - primo ciak a Taranto per la nuova Fiction Rai : Tutto pronto per Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi. L'attore è atteso sul set per le riprese della nuova fiction Rai, che vedrà la luce solo il prossimo anno. La prima Foto che ritrae un primo piano del protagonista è stata divulgata nelle ultime ore dal regista Alessandro D'Alatri sui social. Dopo il successo televisivo de I Bastardi di Pizzofalcone, Rai fiction punta ancora sui libri di Maurizio De Giovanni, e rilancia con la serie ...

Il Commissario Ricciardi - al via in Puglia le riprese della nuova Fiction Rai : Sono iniziate a Taranto le riprese della fiction Rai sul Commissario Ricciardi, poliziotto napoletano nato dalla penna della scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo le tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale, il volto del protagonista sarà quello dell'attore avezzanese Lino Guanciale. De Giovanni è già "padre" dei romanzi, diventati poi una serie Rai in due stagioni, de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano ...

Casting per una Fiction Rai con Michele Riondino e per GiZa Eventi : Sono attualmente aperti i Casting per una fiction per la Rai e con nel cast il noto attore Michele Riondino. Sono inoltre in corso le selezioni di modelle e hostess per l'agenzia GiZa Eventi per alcune interessanti iniziative. Un'importante fiction Per la realizzazione della fiction Rai dal titolo La Guerra è finita, diretta da Michele Soavi e con Michele Riondino tra gli interpreti principali, sono tuttora in corso i Casting. Le riprese sono ...

Il Giudice Meschino : Luca Zingaretti protagonista della Fiction Stasera su Rai 1 : Diretto nel 2014 da Carlo Carlei, il film per la tv tratto dal romanzo di Mimmo Gangemi, vede protagonista anche Luisa Ranieri.

Il Giudice Meschino cast : attori e personaggi della Fiction su Rai 1 : IL Giudice Meschino VIA cast. Da giovedì 30 maggio 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Luca Zingaretti. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Giudice Meschino cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Luca Zingaretti è Alberto LenziLuisa Ranieri è MarinaGioele Dix è Giorgio MaremmiAndrea Tidona è Giacomo FiesolePaolo Briguglia è l’ispettore BrighiMaurizio ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova Fiction Rai con Michele Riondino : come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...