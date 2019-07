Ferita e abbandonata per strada | il falco pellegrino “Partenope” torna a volare in libertà

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019)per la, nei pressi del Maschio Angioino, la “paziente” recuperata dal CRAS dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e curata dai medici veterinari dell’ASL Napoli 1 Centro è ormai pronta per essere “dimessa”. La storia è quella di un giovanissimofemmina rinvenuto il 26 maggio scorso, poi curato nel Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro., questo il nome con il quale ilè stato ribattezzato dalla struttura commissariale, ha circa 4 mesi di vita e visto il luogo del ritrovamento è quasi certamente sorella dei falchi Pellegrini nati dalla coppia che nidifica proprio sui bastioni del castello. Ilè apparso da subito molto magro, debilitato e fortemente disidratato con una tumefazione al gomito sinistro. Attraverso un esame rx si è constatato che la lesione al gomito era in realtà una ...

monday_days : RT @sorridimichris: Ho fatto tanto bene nella mia vita, me ne rendo conto. Ho fatto SOLO bene. E cosa ho ottenuto? Mi avete abbandonata. Mi… - rhiannonmearas : Sono una di quelle persone che non smette di voler bene anche a chi mi ha ferita e abbandonata. Non riesco a portar… - alessiapascali_ : RT @sorridimichris: Ho fatto tanto bene nella mia vita, me ne rendo conto. Ho fatto SOLO bene. E cosa ho ottenuto? Mi avete abbandonata. Mi… -