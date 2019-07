Fausto Coppi | il segreto dell' Airone era il fratello Serse | morto lui | è iniziato il

Giro d’Italia 2019 - Fausto Masnada conquista la Cima Coppi! Primo sul Passo Manghen - suo il trofeo del Campionissimo : Fausto Masnada è transitato per Primo in Cima al Passo Manghen, Cima Coppi del Giro d’Italia 2019. Il 25enne si è inserito nella fuga della prima ora, poi ha attaccato sulle prime rampe della durissima salita e in solitaria si è involato verso i 2047 metri s.l.m. del GPM. L’alfiere dell’Androni Giocattoli Sidermec, quest’anno vincitore di due tappe al Tour of the Alps e soprattutto della sesta frazione della Corsa Rosa ...