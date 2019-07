Famiglia suicida per accuse ingiuste | psicologa | Riaprire il caso

Imputato per omicidio si suicida in carcere. La Famiglia : “Dall’accusa nessuna pietà” : I familiari di Stefano Monti, morto suicida in carcere il 19 giugno, puntano il dito contro l'accusa: "Ci saremmo aspettati un gesto, una parola di pietà e misericordia dall'accusa. Chiediamo rispetto per noi e per Stefano Monti, morto da innocente, nella speranza che la sua estrema decisione, che ci ha distrutti, quantomeno valga per il futuro a rendere più equo il percorso processuale che altri imputati dovranno subire".Continua a leggere