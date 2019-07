Fabrizio Salini a Blogo | La Rai vuole investire nell' innovazione e

Rai - l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine : Dopo giorni di tensioni con la Lega , da viale Mazzini arriva la fumata bianca. L’amministratore de Lega to Fabrizio Salini ha firmato e comunicato al consiglio d’amministrazione della Rai l’elenco delle nomine di sua competenza. E da quella lista sono esclusi alcuni nomi nomi cari al Carroccio. L’ad ha puntato su tre donne per altrettante poltrone chiave: alla direzione dell’area Digital va Elena Capparelli, attualmente ...

Rai - scontro tra Teresa De Santis e Fabrizio Salini : non solo Fabio Fazio - chi rischia di saltare : Altissima tensione in Rai, secondo quanto scrive TvBlog, dove si legge che "nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fabio Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per ques