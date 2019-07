F1 | GP Gran Bretagna 2019 | il caldo l’unico nemico della Mercedes Problemi di

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Adoro questo circuito - qui si respira la storia” : Sebastian Vettel è reduce da un weekend austriaco senz’altro poco fortunato. Il problema alla power unit della Ferrari nelle qualifiche e una strategia di corsa fortemente penalizzata dall’inconveniente al box hanno reso davvero complesso per il tedesco ottenere un risultato positivo. Ecco che il quarto posto finale, a precedere il britannico Lewis Hamilton, ha il sapore dell’occasione mancata su un tracciato favorevole. A ...

Per il GP di Gran Bretagna – e per la terza volta in questa stagione, dopo Bahrain e Spagna – Pirelli ha nominato White hard C1, Yellow medium C2 e Red soft C3 per affrontare uno dei circuiti più esigenti per i pneumatici. Silverstone infatti presenta curve lunghe e veloci che impongono carichi molto elevati.

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “La pista non dovrebbe essere favorevole alla Ferrari. Porteremo un’ulteriore modifica aerodinamica” : Dopo una settimana di pausa, il Circus della F1 torna in azione e lo farà a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2019 di F1. Le tante polemiche del GP d’Austria, legate all’episodio tra l’olandese Max Verstappen (vincitore) e il monegasco Charles Leclerc, hanno continuano ad imperversare per giorno e hanno dato a tanti modo e maniera di esprimere un’idea a riguardo. La Ferrari, manifestata ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Charles Leclerc - Sebastian Vettel e il delicato equilibrio delle gerarchie in rapido mutamento : A una settimana dalla chiusura del rocambolesco round austriaco la F1 riapre i battenti per avvicinarsi al GP di Gran Bretagna 2019, che chiaramente si disputerà sull’iconico circuito di Silverstone, il tracciato che ha ospitato la prima corsa in assoluto della storia del Mondiale (vinta dal nostro Nino Farina su Alfa Romeo). A differenza di quanto accaduto dopo le polemiche Sebastian Vettel – Lewis Hamilton post Montreal, la Ferrari ...

F1 in tv - GP Gran Bretagna 2019 : programmazione Sky e TV8. Orari e palinsesto : Dopo due settimane di pausa il Mondiale di Formula 1 si trasferisce a Silverstone nel weekend del 12-14 luglio per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, decimo appuntamento della stagione. C’è Grande attesa tra gli appassionati di motori in vista di un fine settimana molto importante dal punto di vista tecnico (con un nuovo pacchetto aerodinamico portato dalla Ferrari) e sopratutto psicologico, alla luce delle polemiche esplose in ...

Formula 1 : domenica 14 luglio il GP di Gran Bretagna nel circuito di Silverstone : A Silverstone, in Gran Bretagna, a poco più di un’ora e mezzo dal centro di Londra domenica 14 luglio va in scena il decimo atto del campionato di Formula 1. Fino ad adesso abbiamo potuto assistere ad un dominio praticamente assoluto da parte del pilota della Mercedes Lewis Hamilton che nella classifica costruttori ha 31 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas e ben 71 su Verstappen, che grazie alla vittoria del Gran premio d’Austria ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Silverstone : Silverstone è pronta ad accogliere il decimo appuntamento del Mondiale Formula Uno 2019. Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa imprescindibile del calendario della massima categoria del motorsport e, come sempre, si annuncia una tappa spettacolare con un circuito nel quale i sorpassi sono all’ordine del giorno e con un meteo che può sempre mettere lo zampino. Si corre, ovviamente, in casa di Lewis Hamilton che proverà a rimettere in ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : nuovi sviluppi per una Ferrari in crescita. Ma Silverstone è una pista pro-Mercedes : Il Mondiale di Formula Uno 2019 è pronto per una delle sue tappe più importanti e storiche. il Gran Premio di Gran Bretagna. Il Circus, dunque, si sposta sullo splendido tracciato di Silverstone per uno di quegli appuntamenti nei quali il sapore della massima categoria del motorsport trasuda in ogni millimetro dell’asfalto. Dopo i fatti del Red Bull Ring e la discussa (quanto sacrosanta) vittoria di Max Verstappen, si annuncia ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-2. Rea completa il weekend perfetto vincendo ancora. Terzo Bautista : L’ultimo atto del GP di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike ha visto Jonathan Rea completare il weekend perfetto vincendo anche gara-2 sul circuito di Donington e allungando clamorosamente la ritrovata leadership nel campionato del mondo su Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha fatto il possibile per restare con i primi ma si è dovuto arrendere al nordirlandese e al compagno di marca turco Toprak Razgatioglu che sta ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato Superpole Race. Jonathan Rea vince ancora e allunga nel Mondiale - Bautista è 4° : Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 e allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea vince la superpole race davanti a Sykes! Solo 5° Bautista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cosa ha dell’incredibile anche perché nello stesso punto stava per cadere anche Rea! Fatto sta che il nuovo podio diventa: Rea-Razgatioglu-Haslam, con Bautista quarto. CLAMOROSOOOO!! Sykes viene cacciato dal podio! Il britannico caduto nel giro di rientro per colpa dell’olio non è riuscito a portare la moto ai box e da regolamento diventa non classificato. Ricapitolando, ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea e Sykes danno spettacolo! Bautista 5° a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Un paio di errori di Rea permettono a Sykes di restargli sulla coda. -6 Sorpasso clamoroso di Rea su Sykes! L’alfiere della Kawasaki infila il rivale in modo molto rude. -7 Gruppetto di tre al comando, Bautista sempre quinto distante da Haslam, Melandri 10°. -8 giri. Rea infila Sykes che poi incrocia, lotta bellissima in testa mentre Razgatioglu prova a ricucire. 2/10 Razgatioglu ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : comincia la superpole race! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 La griglia si sta svuotando, a brevissimo comincerà il giro di ricognizione. 11:55 Splende il sole a Donington, la gara sarà asciutta e ciò potrebbe favorire lo spettacolo. 11:50 La Rossa non si adatta nemmeno a Chaz Davies, il quale ha chiuso la prima manche del weekend in decima posizione, quasi doppiano da Rea. 11:45 Invece l’iberico, dominatore dell’avvio di stagione con ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e di gara-2 del GP di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike 2019. In terra inglese è avvenuto l’impensabile: il beniamino di casa Jonathan Rea ha superato in classifica lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista ieri di una ...