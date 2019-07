F1 | Christian Horner | “Max Verstappen negli ultimi 12 mesi è stato il pilota più forte

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Maxpiùdi Lewis Hamilton? Lo sostiene il Team Principal della Red Bull. Una delle figure più importanti della scuderia di Milton Keynes loda senza se e senza il proprioche nell’ultimo anno ha fatto vedere grandi cose in pista, citando l’ultimo successo a Spielberg, sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. Di fatto, nelle ultime 24 corse disputate, prendendo in considerazione l’appuntamento a Montreal 2018, l’olandese ha totalizzato 3 vittorie e 10 podi, rimanendo costantemente nella top-5. Una maturazione dunque evidente quella del tulipano che, da questo punto di vista, sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità: “Stando al suo momento di forma che sta attraversando, e parlo degli12, èil migliordel mondo. Max non sta guidando la miglior monoposto, ma quando guardi i ...

