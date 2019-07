Ex Ilva | sindacati delusi dopo incontro al Mise Uilm | “Di Maio ha promesso ad azienda di

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Azienda ha dato ok a proposta Di Maio per ripristino scudo” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. Stallo sull'immunità - sindacati delusi : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell'acciaieria di Taranto. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l'avvio...

Ex Ilva - il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio. E risponde a Salvini : “Danneggia trattativa” : sindacati, commissari straordinari e azienda sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio per il tavolo di monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex Ilva. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Di Maio accoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, ...

Ex Ilva - il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio : sindacati, commissari straordinari e azienda sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio per il tavolo di monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex Ilva. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Di Maio accoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, ...

I sindacati chiedono un incontro urgente a Di Maio sull'Ilva. Boccia avverte : "Rischio che Mittal lasci" : I sindacati metalmeccanici (Fiom, Uilm e Fim) hanno chiesto un tavolo di monitoraggio urgente al ministro Luigi Di Maio sull’ex Ilva di Taranto. “Il ricorso da parte di Arcelor Mittal alla Cig per 1.400 lavoratori, in ragione delle difficoltà congiunturali del mercato, il percorso di approvazione del dl Crescita con le norme riguardanti lo stabilimento di Taranto, reclamano la necessità di una sede e di ...

Ex Ilva - cassa integrazione per 1400 operai dal 1° luglio per 13 settimane : vertice ArcelorMittal e sindacati : L'azienda ha detto di dover ricorrere agli ammortizzatori sociali a Taranto a causa della grave crisi di mercato. "Ma allo stato è ipotizzabile una ripresa del mercato"