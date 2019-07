Ex Ilva | sindacati delusi dopo incontro al Mise Uilm | “Azienda ha dato ok a proposta Di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’alcon ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’“deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle tredici settimane rientreranno tutti in azienda”. La clausola che la revoca dello scudo penale liberi dagli obblighi ArcelorMittal? “Del contratto integrativo abbiamo letto stamane sui giornali – afferma Francesca Re David, numero uno della Fiom – non lo conosciamo, come non conoscevamo il contratto fatto dal governo precedente. Noi abbiamo fatto richiesta al Ministro e all’azienda di ...

